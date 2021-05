Namiznoteniški igralci v Laškem lovijo zadnje vstopnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslednji teden bo Laško prizorišče pomembnega kvalifikacijskega koraka pred paraolimpijskimi igrami pozno poleti na Japonskem. Med 3. in 5. junijem bo v dvorani Tri lilije potekal kvalifikacijski namiznoteniški turnir, po katerem bodo znani še zadnji potniki v Tokio.

V Sloveniji so v Laškem ob pomoči krovne Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja doslej prireditelji tudi že evropsko in svetovno prvenstvo, zdaj pa tekmovalce in prireditelje čaka nov izziv.

Med 3. in 5. junijem bo tam potekal kvalifikacijski turnir, ki bo prvi takšen pred paraolimpijskimi igrami doslej.

Ta turnir v Laškem bo še zadnja priložnost za igralce, da si priigrajo mesto na paraolimpijskem turnirju. V Laškem bo na voljo še 21 vozovnic. V Slovenijo prihaja 226 športnikov iz 50 držav. Tekmovanje bo na sporedu od četrtka do sobote, žreb skupin bo v sredo, 2. junija.

Štirje slovenski aduti

Slovenske barve bodo branili Andreja Dolinar, Luka Trtnik, Primož Kancler in Alen Bečirević, vodil jih bo selektor Ožbej Poročnik.

Damijan Lazar. Foto: STA "Z veseljem in odgovornostjo smo sprejeli novico, da so nas izbrali za organizatorja prvega kvalifikacijskega turnirja za paraolimpijske igre v Tokiu. Posebnost tokratnega prvenstva bo tudi v tem, da ga bomo izvajali času pandemije, ki narekuje še posebej težke pogoje za organizatorje športnih tekmovanj. Kljub vsem strogim zdravstvenim pogojem, ki jih je potrebno spoštovati, bomo poskušali športnikom zagotoviti spektakel, ki ga že skoraj dve leti ni nihče mogel zagotoviti," je pred začetkom tekmovanj dejal predsednik Zveze ŠIS-SPK Damijan Lazar.

"Na voljo bo 21 vozovnic, 21 mest na igrah v Tokiu. Kdor zmaga v svoji skupini, se uvrsti v Tokio," je sistem tekmovanja pojasnil Gorazd Vecko, selektor britanske izbrane vrste, hkrati pa tudi tisti, ki bdi nad organizacijo športnega dela tekmovanja. Zaradi koronskih razmer bo turnir precej poseben, saj bodo igralci lahko le v hotelih in dvorani, tako da bo tudi logistika za izkušene prireditelje tokrat povsem nov izziv. "Predvsem pa smo hoteli dati možnost igralcem, da potujejo, da jim pokažemo, da korona ni prevzela celega sveta, da se lahko igra, trenira," je Vecko izpostavil še drug pomen tega tekmovanja in pripravljalnih kampov, ki jih prav tako pripravlja v Sloveniji.

Tradicionalni turnir v Laškem bo letos šele jeseni

V slovenski zvezi so se sicer zaradi epidemioloških razmer odločili, da bodo še eno tekmovanje v Laškem, tradicionalni turnir Slovenia Open Thermana Laško, ki bo letos doživel 17. izvedbo, premaknili na jesen.

V namiznem tenisu imajo slovenski parašportniki sicer že veliko uspehov. Mateja Pintar Pustovrh je leta 2004 kot prva Slovenka osvojila zlato paraolimpijsko medaljo, uspehe so nadaljevali tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih, dve takšni tekmovanji je v zadnjih letih gostila tudi Slovenija: leta 2017 EP, leto pozneje pa še SP.

