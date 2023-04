Maribor v pričakovanju olimpijskega festivala evropske mladine

Srečanja so se udeležili tudi člani evropskega olimpijskega komiteja, domači in tuji športni delegati in delavci ter predstavniki prostovoljcev.

Člani slovenskega organizacijskega odbora in vodje področij so vodje delegacij seznanili z vsemi prizorišči, na katerih se bodo odvijala tako športna tekmovanja in spremljevalni program kot tudi otvoritvena in sklepna slovesnost.

Predali ključne informacije

Vodjem reprezentanc so po lastnih besedah predali ključne informacije, potrebne za priprave in prihod njihovih delegacij v Maribor, hkrati pa so jim predstavili tudi mesto Maribor, kamor bodo skupaj s športniki, trenerji ter tehničnim in zdravstvenim osebjem prispeli že čez tri mesece.

Maribor vstopa v zadnjo fazo priprav na ta športni dogodek, ki bo potekal od 23. do 29. julija. Takrat se bo v sklopu Ofema na 13 prizoriščih v mestu in okolici odvilo skupno 123 tekem v 11 panogah, na katerih se bodo mladi športniki iz 48 držav stare celine potegovali za 742 odličij.



V Mariboru bodo prvič v zgodovini Ofema izpeljali tekmovanja v gorskem kolesarstvu, košarki 3x3 in rolkanju.



Mladi pa se bodo merili tudi v športni gimnastiki, atletiki, cestnem kolesarstvu, rokometu, judu, plavanju, tenisu in odbojki, je možno prebrati na spletni strani organizatorjev.

"Čaka nas resnično nepozaben dogodek"

Konec maja bodo na protokolarni slovesnosti v Rimu prevzeli ogenj miru in ga 2. junija na Trgu svobode predstavili na uradnem dogodku. Že naslednji dan sledi pohod z baklo na Pohorje, nato pa bodo v sklopu potovanja bakle po štajerski regiji obiskovali šole, vrtce in društva.

"Želimo si, da celotno mesto, pa tudi širša regija in navsezadnje država, diha z nami. Za vse tekmovalne in spremljevalne dogodke bo veljal prost vstop, da bomo lahko v kar največjem številu skupaj navijali in podpirali mlade športnike. Čaka nas resnično nepozaben dogodek in verjamem, da bomo izkoristili priložnost, da pokažemo svoje športno srce in gostoljubnost," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru dejala slovenska direktorica Ofema Nataša Ritonija.

