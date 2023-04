Športniki in parašportniki skupaj opozorili na socialno vključenost invalidov

Slovenski parašportniki so danes s podporo globalnemu gibanju za enake možnosti WeThe15 opozorili na pomen socialne vključenosti in enakih možnosti. Akcijo je na stadionu v Šiški skupaj izpeljalo sto parašportnikov in športnikov.

Na povabilo Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja se je danes na stadionu Žak v Šiški zbralo 85 aktivnih in nekdanjih športnikov ter 15 parašportnikov.

Športniki in parašportniki so simbolično podprli globalno gibanje Wethe15, ki poziva k socialni vključenosti in se bori za enake možnosti invalidov.

Podporo so izrazili tako, da so skupaj vstopili v vijolični krog, ki je simbol gibanja WeThe15, in na ta način sporočili, da so v športu vsi enaki.

Globalno gibanje WeThe15 se zavzema za postavitev invalidov v središče agende raznolikosti in vključevanja. Z vrsto aktivnosti, namenjenih vladam, podjetjem in splošni javnosti, pa želijo v gibanju spodbuditi socialno vključevanje invalidov.

Akciji so se pridružili številni znani športniki, funkcioniarji

Akciji v Šiški se je pridružil tudi Zoran Dragić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gibanje se bori proti družbenim predsodkom ter teži k odpravljanju družbenih in sistemskih ovir za invalide. Prav šport pa je pri teh prizadevanjih pomemben dejavnik vključevanja.

Na stadionu v Šiški so se akciji danes med drugimi pridružili smučarski skakalec Cene Prevc, košarkar Zoran Dragić, rokometaša Vid Kavtičnik in Jure Natek, kolesar Andrej Hauptman, pa tudi mladi športniki Športne gimnazije Šiška. Pa tudi 15 vrhunskih parašportnikov, med drugimi športnika leta 2022 atletinja Leja Glojnarič in teniški igralec Marino Kegl, pa igralec namiznega tenisa Luka Trtnik, članica slovenske reprezentance v odbojki sede Lena Gabršček, plesalki Lara Nedeljkovič in Nastija Fijolič in lokostrelec Dejan Fabčič.

S simbolnim dejanjem, vstopom v vijolični krog in s sporočilom V športu smo vsi enaki! so izrazili medsebojno spoštovanje in pozvali k enakim možnostim za slehernega posameznika v družbi.

"Čudovito je, da nam je uspelo nabrati toliko sodelujočih. Česa takšnega na svetu še niso naredili in mi smo prvi. Najbolj pomembno je, da vedno vztrajaš in treniraš, tudi ko je težko. Danes poudarjamo, da smo vsi enaki, športniki in športniki invalidi ... jaz pravim, da parašportniki dajejo od sebe še več, da nekaj dosežejo, zato se moramo mi še bolj potruditi," je v nagovoru zbranim dejal Cene Prevc.

"Takšna podpora v takšnem številu, od mladih do vrhunskih profesionalnih športnikov je res nekaj izjemnega. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in upam, da se bomo v prihodnosti srečali čim večkrat. Mislim, da je ta slogan kar glavno sporočilo: da smo v športu vsi enaki. Mi moramo dati še kanček več, da nas to naredi še močnejše," pa je dogajanje povzela Lena Gabršček.

"Ideja se nam je zdela zanimiva in povezovalna. Skušamo se umestiti med nacionalne panožne zveze, kar pomeni, da se parašport povezuje s športom skozi enako obravnavo in to je pokazatelj skupne obravnave v sistemu športa. Ta dogodek ima zelo veliko sporočilno vrednost. Zanesljivo nas bo še bolj povezal. Povezali smo aktivne športnike in bodoče športnike, predvsem pa na ta način brišemo tabuje, ki so še vedno prisotni v družbi," je pomen današnjega simboličnega dejanja označil predsednik krovne zveze Damijan Lazar.