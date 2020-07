Japonska razmišlja o omilitvi ukrepov za olimpijce

Japonska razmišlja o omilitvi varnostnih ukrepov pri vstopu v državo za vse olimpijce in njihove spremljevalce na poletnih igrah v Tokiu, ki jih je koronavirusna pandemija prestavila za leto dni. Japonski prireditelji so skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) OI Tokio 2020 preložili na poletje 2021 - od 23. julija do 8. avgusta.

Kot poroča japonska tiskovna agencija Kyodo, vlada razmišlja o olajšanju potovalnih omejitev za tuje športnike in olimpijce uradnike, je dejala japonska ministrica za OI Seiko Hashimoto. Zdajšnja političarka je bila nekoč vrhunska športnica in je kot hitrostna drsalka nastopila na štirih zaporednih OI (od 1984 do 1994) ter kot kolesarka na treh zaporednih poletnih OI (1988 do 1996).

Vlada je dejala, da mora najti način oziroma sistem, ki bo dovolil športnikom in njihovim spremljevalcem prihod na igre v Tokio, četudi bodo prihajali iz držav, ki bodo zaradi slabega položaja v zvezi z novim koronavirusom na rdečem seznamu, še pišejo pri Kyodu.

Koronavirusna pandemija je preložila OI za leto dni. To je prvič v dobi modernega olimpizma, da so igre prestavili; doslej so jih odpovedali le zaradi svetovnih vojn. Tako so odpadle poletne igre v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944 ter zimske igre v Cortini d'Ampezzo 1940 in Sapporu 1944.