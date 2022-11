Italijani bi gostovali na bob stezi v Innsbrucku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska pokrajina Benečija si želi, da bi med zimskimi olimpijskimi igrami 2026, ki jih gostita Milano in Cortina d'Ampezzo, tekmovanja v bobu, sankanju in skeletonu potekala na progi v avstrijskem Innsbrucku.

Razlogi so finančni, priznava predsednik omenjene pokrajine Luca Zaia, kamor sodi tudi Cortina. Prvotni načrt je obsegal obnovo proge v Cortini, ki je zaprta od leta 2008. Zaradi inflacije in energetske krize pa so se predvideni stroški obnove z 61 že povečali na 85 milijonov evrov.

V Benečiji izpostavljajo, da je tekmovalcev v sankanju in bobu v Italiji zelo malo, zato je smiselno izkoristiti bližino Innsbrucka in uporabiti tamkajšnjo progo. Svoje mnenje je Zaia v pismu že sporočil tudi vodstvu organizacijskega komiteja iger in novemu italijanskemu ministru za šport Andrei Abodiju.

Italijanska vlada je organizaciji iger doslej že namenila 1,4 milijarde evrov, skupni strošek pa prireditelji ocenjujejo na 2,1 milijard, 500 milijonov naj bi prispevali sponzorji. Slednje je verjetno, saj imajo Italijani izkušnje s tovrstnimi projekti. Nazadnje so zimske olimpijske igre gostili leta 2006 v Torinu.

