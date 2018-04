Fak bolj v vlogi očeta in študenta, Košir na sestanek z zvezo prej kot običajno #intervju

Slovenska junaka Pjongčanga odpirata novo poglavje

"Slovesnost Olimpijskega komiteja Slovenije je bila moja zadnja obveznost v tej sezoni, zdaj se bom trudil biti čim boljši oče in študent," se je kratkoročnih načrtov dotaknil Jakov Fak, dobitnik srebrne olimpijske v Pjongčangu. In kaj v prihodnjih dneh čaka bronastega protagonista slovenske olimpijske karavane Žana Koširja?

Jakov Fak je z včerajšnjo slovesnostjo, ki jo je Olimpijski komite Slovenije pripravil v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani, opravil še zadnjo obveznost te sezone, medtem ko bo Žan Košir piko na i postavil šele septembra, ko bo obkljukal še zadnje obveznosti, ki ga vežejo na sponzorje oziroma sponzorske partnerje.

Košir in Fak sta se včeraj udeležila manjše slovesnosti ob umestitvi olimpijskih medalj iz Pjongčanga na steno slavnih v Slovenskem izobraževalnem olimpijskem centru v Ljubljani. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kaj ju čaka v bližnji prihodnosti, kakšni bodo njuni prihodnji karierni koraki in kaj menita o višini denarnih nagrad, s katerimi vlada in OKS nagrajujeta športne uspehe? Glavnima junakoma slovenske olimpijske odprave Pjongčang 2018 smo ob robu včerajšnje slovesnosti zastavili podobna vprašanja, bralcem Siol.net pa jih prenašamo v skupnem paketu.

Od nove zimske sezone nas loči približno pol leta. Kdaj se bodo vaše misli že usmerile k njej?

Fak: Z današnjim dnem sem končal obveznosti za to sezono, zdaj bom poskušal biti čim boljši v vlogi očeta in študenta. Vpisan sem na smer menedžmenta v športu, kjer imam precej znanih sošolcev, od Petra Prevca do Žana Kranjca …

Kaj je novega o vrnitvi Uroša Velepca v slovensko reprezentanco?

Fak: To morate vprašati vodjo panoge, sam nimam mandata za kadrovanje. Je pa seveda moja želja, da sodelujeva, ne glede na to, v kateri reprezentanci bo.

Jernej Demšar, Gašper Oblak in Jerca Meglič sestavljajo ekipo Žana Koširja. Foto: Siol.net

Košir: Povem lahko samo to, da imamo, mislim, da še v tem tednu, deskarji sestanek s Smučarsko zvezo Slovenijo. Ne spomnim se, da bi se v zadnjih osmih letih kdaj srečali že pred sezono.

Po mojem mnenju sta razloga za sestanek lahko dva, ali so se odločili, da bodo po novem z nami delali bolj sistematično ali pa jim je zmanjkalo denarja in nas vabijo, da mi povemo, kako vidimo našo prihodnost (smeh, op. a.).

Na podlagi tega sestanka bom videl, kaj lahko ponudijo in kaj lahko skupaj naredimo bolje … Sezona za vso deskarsko reprezentanco je bila dobra. Bilo je kar nekaj uvrstitev na zmagovalne stopničke, Tim (Mastnak) je ob koncu sezone prišel do svoje prve zmage v svetovnem pokalu … Imel sem občutek, da smo močna ekipa in močna nacija. To, da smo drug drugemu tekmeci, je samo koristno, saj pomeni, da nihče od nas ne bo zaspal na lovorikah.

"Poslovne sezone še ni konec." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Znano je, da si bolj ali manj sami sestavljate trenažni program? Mu sledite tudi izven sezone?

Košir: Da, vse imam označeno v koledarju v mobilnem telefonu in v vsakem trenutku vem, kje sem. To pomeni, da sem še vedno vsaj petkrat na teden ali v fitnesu, na kolesu ali na longboardu. Z današnjim dnem se začenja teniška sezona, kjer bom v občinski ligi igral dvojice.

Seveda bom moral leto končati še poslovno. Treba je izpolniti obveznosti, ki me vežejo do septembra, in potem razmisliti, kaj lahko tudi v prihodnje ponudim sponzorjem, kaj lahko delam …

Zavedam se, da se bom, če bom želel pridobiti še kakega novega sponzorja, tega moral lotiti sistematsko in jih iskati. Kar sami od sebe ne bodo prišli.

"Na pogodbe ne gledam kot na sponzorske. Beseda sponzor kaže na to, da ti nekdo nekaj da, v zameno pa ničesar ne zahteva, kar seveda ni res. Sam na to gledam kot na trženjsko sodelovanje dveh subjektov." Foto: Mediaspeed

Dejstvo je, da so en del pogodbenih obveznosti, ki me vežejo s sponzorji, cilji, ki so povezani s tekmovalnim delom, drugo pa so preostale aktivnosti. Sam danes na pogodbe ne gledam več kot na sponzorske. Beseda sponzor kaže na to, kot da mi nekdo nekaj da, jaz pa v zameno do njega nimam prav veliko obveznosti, kar seveda ni res. Gre za čiste oglaševalske pogodbe, ki od mene zahtevajo nekatere aktivnosti, kar je okej, saj so časi taki, kot so, zato lahko rečem, da z vsemi, s katerimi sodelujem, sodelujem poslovno. Preprosto gre za dva poslovna subjekta, ki trženjsko sodelujeta. Eden izvaja oglaševanje, drugi pa to plačuje. Zavedam se, da moram ponuditi več kot zgolj rezultat.

"V Sloveniji je pogled na individualni šport drugačen kot na Hrvaškem, kjer so v ospredju ekipni športi." Foto: Žiga Zupan/Sportida Včeraj je minilo natanko 50 dni od konca olimpijskih iger v Pjongčangu. Kako se je sosledje dogodkov po igrah razlikovalo od tistega po osvojitvi prve olimpijske medalje (Fak je leta 2010 v Vancouvru osvojil bron (takrat še v hrvaškem dresu), Košir pa leta 2014 v Sočiju srebro in bron)?

Jakov Fak: Mislim, da je v Sloveniji pogled na šport, še posebej na individualne športe, nekoliko drugačen kot na Hrvaškem, kjer so od nekdaj bolj v ospredju ekipni športi. So pa na Hrvaškem procedure po olimpijskih igrah podobne. Najprej je na vrsti sprejem na letališču ...

S harmoniko, kot je to običaj na slovenskih sprejemih?

Fak: Ne, čeprav v nekaterih delih Hrvaške tudi, a na mojem sprejemu po prihodu iz Vancouvra se je ne spomnim. Kar pa zadeva sponzorje olimpijskega komiteja, je v Sloveniji zanimanje večje, ne vem pa, kako je z višino zneskov, če jih primerjamo z zneski na Hrvaškem. Hrvaški športniki imajo po igrah sicer manj obveznosti kot v slovenski, a nič zato, me ne motijo. Lepo je, da se lahko zahvališ tistim, ki ti med športno kariero stojijo ob strani.

Kopir na sprejemu, ki so mu ga pripravili v Tržiču. Foto: Urban Urbanc/Sportida Žan Košir: Zagotovo sem po teh igrah bolj spočit. Obveznosti niso bile tako pogoste, da jih ne bi zmogel izpolnjevati, poleg tega so si sledile v takem zaporedju, da sem v njih užival. Slovesnost OKS je bila lep zaključek projekta Pjongčang, predvidevam, da bodo vse prihodnje obveznosti povezane že z novo sezono.

Ste imeli po olimpijskih igrah v Pjongčangu več besede pri tem, kako se bo vrtel vaš urnik, kot pri Sočiju, kjer s(m)o vas bombardirali z obveznostmi?

Košir: Tudi po Sočiju je bilo lepo, ker je bilo vse skupaj zelo spontano, bolj pompozno, večje. Nekaj več besede sem tokrat res imel, nekaj pa se mi zdi zanimivo … Menda je pisalo, da sem izjavil, da se ne bom udeleževal sprejemov. Tega nisem nikoli izjavil, sem pa rekel, da bom izbiral, na kakšen način se jih bom udeleževal. To pomeni, da smo se z organizatorji uskladili za termine, tako da je bilo tudi meni lažje.

Po prihodu iz Pjongčanga je Faka čakalo veliko obveznosti, tudi sprejem pred novo družinsko hišo, ki je zrasla v njegovi odsotnosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jakov, koliko so vas obveznosti po prihodu z olimpijskih iger psihično in energetsko izpraznile? Spomnimo, po prihodu so vas čakali tiskovna konferenca na letališču, sprejem, obiski pri sponzorjih, vrstilo se je kot po tekočem traku.

Fak: Obveznosti niti ne, so bile pa olimpijske igre zame zelo naporne. Enako velja za zadnji del sezone, ko ni bilo časa za regeneracijo, saj je bil na programu trening, ki mi je omogočil, da sem sploh lahko dokončal sezono.

Na slovesnosti OKS sta prejela čeka za 17.500 oz. 15 tisoč evrov, za zneska bo treba plačati davek, že konec februarja vama je ministrica Makovec Brenčič podelila simbolična čeka v vrednosti 12.810 oz. 8540 evrov. Kako gledate na višino denarnih nagrad za olimpijsko medaljo? So dovolj visoke?

Košir: Seveda vsak športnik meni, da niso dovolj visoke. Pa ne zato, ker tega, kar dobi, ne bi cenil, ampak zato, ker so naši obratovalni stroški tako visoki. Na primer, že en dan z ekipo na smučišču je zelo velik strošek. Enodnevna smučarska vozovnica za smučišče v tujini stane 50 evrov in če to sešteješ, res ni malo ...

Dobitnika medalj v Pjongčangu sta včeraj od OKS prejela ček za 17.500 oziroma 15 tisoč evrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poleg tega športnik v obdobju poškodb ali bolezni nima bolniške … Po drugi strani pa z enim uspehom, kot je olimpijska medalja. zadovolji kar nekaj ljudi, na primer vsaj milijon.

Če bi na primer vsakemu davkoplačevalcu predlagal, naj da en evro za Jakova in Koširja, bi imela vsak po milijon. Govorim seveda hipotetično. In enako velja za uspeh slovenskih košarkarjev, razveselili so se ga tudi tisti, ki niso ljubitelji športa. Torej, imeli smo vsaj milijon veselih ljudi.

Seveda tekmujemo zase in za medalje, ampak je pa tudi res, da nas nagrada včasih kar razvrednoti. Zneski, ki jih dobimo, se slišijo visoki, vendar niso. Na nek način športniki zadovoljujemo potrebe velikega števila ljudi. Z enim dejanjem. Krepimo nacionalno samozavest in ponos naroda. Pa tudi, če je to samo za trenutek. Žal čutimo, da naše delo ni cenjeno.

Srebrni olimpijec v pogovoru z Miroslavom Cerarjem, dobitnikom dveh zlatih olimpijskih medalj. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Fak: Nagrade bi vedno lahko bile višje, vedno pa bi lahko bile tudi nižje. Za to so pristojni ljudje na OKS in ministrstvu. Taka so pač pravila in kategorije, dobiš, kolikor dobiš. Verjetno kdo misli, da je preveč, mi pa lahko mislimo, da je premalo. Odvisno, iz katerega zornega kota gledaš na stvari.

S katerega zornega kota gledate na preiskavo, ki se trenutno odvija na Mednarodni biatlonski zvezi (IBU)? Vodstvu zveze očitajo prikrivanje dopinških prekrškov med ruskimi biatlonci, predsednik IBU Anders Besseberg pa je začasno odstopil s svojega položaja.

Fak: Slišal sem za to, ne vem pa natančno, za kaj gre, razen tega, kar sem prebral v medijih. Če se preiskava nadaljuje, to pomeni, da bomo prej ali slej tudi izvedeli, ali je šlo za kršitve, odgovorni pa bodo za to tudi primerno "nagrajeni".

Foto: Stanko Gruden, STA

Ste sami kdaj imeli občutek, da si v vaši bližini kdo pomaga z dopingom? Kolesarji na primer pravijo, da ko jih v klanec prehiteva nekdo, ki jim je še pred kratkim komaj sledil, je to znak za preplah.

Fak: Pri nas je malo drugače, ker gre lahko za razliko v materialu. Sicer pa mislim, da obstajajo vsi mehanizmi, da se zloraba dopinga lahko preiskuje, od dopinškega nadzora naprej. Če menijo, da kontrol ni dovolj, naj jih opravijo več. Za druge stvari težko rečem.

Lahko olimpijska medalja pomeni za vas kakovostnejšo opremo?

Fak: Lahko, če prihajaš iz večje države. Vse je odvisno od trga za določeno opremo. Tudi Norvežanov ni veliko, se pa tam proda res ogromno smuči. V Sloveniji je trg razmeroma majhen …

Za vas se torej bo kaj spremenilo ali ne?

Upam, da se bo.