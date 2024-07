Sedemintridesetletnik je v ponedeljek uradno naznanil, da bo po olimpijskem turnirju, njegovem že petem v karieri, za vedno postavil lopar v kot. Sporočil je, da je prispel v Pariz na svoj "zadnji teniški turnir v karieri".

Leta 2012 je na domačih igrah v Londonu osvojil zlato med posamezniki in srebro v mešanih dvojicah. Štiri leta pozneje je nekdanji prvi igralec sveta osvojil zlato olimpijsko medaljo tudi v Rio de Janeiru. V Braziliji je vodil britansko ekipo kot zastavonoša na otvoritveni slovesnosti na stadionu Maracana.

Olimpijske igre zadnje dejanje v karieri Angelique Kerber

Nemška teniška zvezdnica Angelique Kerber bo po olimpijskih igrah končala kariero. Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa in zmagovalka treh turnirjev za grand slam je svojo odločitev tik pred začetkom poletnih iger v Parizu sporočila prek Instagrama. Kerber je bila številka 1 v teniškem svetu in uspešnejša od katere koli druge nemške igralke po sloviti Steffi Graf.

Nekdanja številka 1 svetovnega tenisa in zmagovalka treh turnirjev za grand slam je svojo odločitev tik pred začetkom poletnih iger v Parizu. Foto: Guliverimage

"Že pred začetkom olimpijskih iger lahko rečem, da ne bom nikoli pozabila Pariza 2024, saj bo to moj zadnji profesionalni turnir," je na družbenem omrežju zapisala 36-letnica: "Čeprav je to morda racionalno prava odločitev, se sama ne počutim tako. Preprosto zato, ker imam šport rada z vsem srcem in sem hvaležna za spomine in priložnosti, ki mi jih je dal."

Kerber je pred 17 meseci prvič postala mama, po vrnitvi na igrišča leta 2023 pa ni mogla več graditi velikih športnih uspehov kot na vrhuncu kariere. Takrat je zmagala na odprtem prvenstvu Avstralije in OP ZDA leta 2016 ter postala prva nemška številka 1 na svetu po Steffi Graf.

Dve leti pozneje je zmagala na klasiki na travi v Wimbledonu. V žepu ima tudi že olimpijsko kolajno - na igrah 2016 v Rio de Janeiru je osvojila srebro.

