Trem srečnim kupcem povrnemo nakup prezračevalnega sistema

Podjetje Lunos je znano po tem, da s številnimi akcijami med letom stopa naproti svojim strankam ter svoje vrhunske produkte ponuja po akcijskih cenah. Med 20. julijem in 10. avgustom podarjajo kar 40-odstotni popust (20 % podari Eko sklad, 20% podari podjetje Lunos) ob nakupu prezračevalnega sistema Lunos.

To pa še ni vse! Vsi, ki boste v tem času kupili prezračevalni sistem Lunos, boste sodelovali v žrebanju, s katerim vam lahko povrnejo kupnino v višini do tri tisoč evrov!

Prva nagrada – izžreban bo kupec, ki mu Lunos vrne tri tisoč evrov oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji od tri tisoč evrov. Druga nagrada– izžreban bo kupec, ki mu Lunos vrne dva tisoč evrov oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji od dva tisoč evrov. Tretja nagrada – izžreban bo kupec, ki mu Lunos vrne tisoč evrov oz. celotno kupnino, če je bil znesek nižji od tisoč evrov. Žrebanje bo potekalo po 10. 8. 2021, kjer bomo izbrali zmagovalce med vsemi, ki ste kupili prezračevalni sistem Lunos v tem času.

Med najboljšimi prezračevalnimi sistemi v Evropi

Tempo življenja, ki ga živimo, nam ne omogoča časa za celovito in učinkovito "naravno" prezračevanje. Ključno je, da se odpravi vzrok, ta pa se lahko odpravi izključno tako, da vlagi dejansko odvzamemo moč za nastanek plesni, tako da vlažen zrak odvedemo iz prostora in v prostore dovedemo nov, svež zrak. Rešitev? Kakovosten in preverjen prezračevalni sistem. Plesen in vlaga sicer še zdaleč nista edina razloga, zaradi katerih se ljudje odločajo za prezračevalne sisteme. Velikokrat se razlog skriva v preventivi in želji po celostni kakovosti bivanja v domovih.

Rešitev za različne potrebe ali želje predstavlja vgradnja decentraliziranega prezračevalnega sistema Lunos, ki je bil poleg številnih preostalih nagrad leta 2017 razglašen za najboljši prezračevalni sistem v Evropi.

Decentralizirani sistem ima več prezračevalnih enot, ki nenehno skrbijo za dovajanje svežega zraka, čiščenje in hkratno odvajanje izrabljenega zraka. Pomembno je, da so vse enote pravilno razporejene po stanovanju ali hiši. Ti posamezni elementi potem komunicirajo med sabo prek pametnega krmiljenja, ki v odvisnosti od vlage in temperature poskrbi za optimalno delovanje sistema. A brez skrbi, za vse bodo poskrbeli strokovnjaki na terenu.

Za starejše objekte in novogradnje

Sistem Lunos je cenovno ugoden in izjemno enostaven za vgradnjo. Zaradi svoje enostavnosti je primeren tako za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja kot tudi v novogradnje. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je montaža hitra in brez večjih posegov v stanovanje.

Z vgradnjo nemškega prezračevalnega sistema Lunos bo v vaše stanovanje stalno pritekal svež zrak, izrabljen pa se bo nenehno odvajal skozi ventilatorsko enoto direktno skozi jašek ali zunanji zid. S tem boste v prostorih dosegli nižjo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja – skratka sebi in svoji družini boste izboljšali kakovost bivanja. Vsi Lunos elementi imajo vgrajeno protihrupno in proti alergijsko zaščito. Filter proti alergijam je pralen in ga ni treba menjati. Prezračevalni sistem Lunos deluje 24 ur na dan, je skoraj neslišen, porabi izjemno malo energije, prav tako pa nam prihrani do 30 odstotkov energije v primerjavi z zračenjem skozi okna.

Sistemi Lunos delujejo skladno s potrebami uporabnikov in so krmiljeni na podlagi vrednosti zračne vlage. Glede na vlažnost izrabljenega zraka se volumen zračnega toka zvišuje ali znižuje. Tako so prostori prezračevani, kolikor je potrebno, pa vendar le tako malo, kolikor je le mogoče.

Številni primeri rešenih bolnih stavb

Podjetje Lunos ima v svoji "kartoteki" že več kot 20 tisoč "rešenih bolnih" stavb in njihovih zadovoljnih uporabnikov, ki v svojih domovanjih zdaj nimajo več plesni in vlage. Zapisana številka je okvirna statistika ljudi, znanih in manj znanih Slovencev, ki so se spoprijeli z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa.

Med uporabniki prezračevalnih sistemov Lunos, njihovega najbolj prodajanega elementa e2, so številni zadovoljni Slovenci, ki so se spoprijeli z eno bolj perečih stanovanjskih problematik današnjega časa. Določene, med njimi Željka Kljajića iz Dravograda, Simona Bračka iz Lenarta in Marjana Tratnika iz Štor, smo obiskali tudi sami ter se prepričali o kakovostnem delovanju vgrajenih prezračevalnih sistemov.

Vsem je skupno, da so imeli pred samo vgradnjo določene pomisleke. Marsikdo tako pričakuje, da se bo ob vgradnji prezračevalnih sistemov veliko razbijalo, da se bo prašilo, a še zdaleč ni tako. Strah, da bi vam monterji pri vgradnji zaprašili celo hišo ali stanovanje, je povsem odveč. Montaža se običajno konča v enem samem dnevu. Preboji za njihove rekuperatorske enote se delajo s pomočjo posebnih kronskih glav, ki izrezujejo tisti del stene, kamor je predvidena namestitev rekuperatorja. Poleg tega so na vrtalne stroje nameščeni posebni, zelo močni sesalniki, ki preprečujejo prašenje pri posegu. Monterske ekipe so izredno izkušene. Konec koncev imajo za seboj že več kot 20 tisoč montaž. Fantje so iznajdljivi, natančni, ko svoje delo končajo, je, kot da jih tam ni bilo, saj za seboj pospravijo in dodatno posesajo. Za seboj tako pustijo le svež zrak. Njihove monterske ekipe so poleg naštetega tudi zelo inovativne, saj velikokrat najdejo rešitve za na videz nerešljive zadeve

Vsem zgoraj naštetim je skupno, da danes uživajo v različnih prednostih in funkcionalnostih rekuperatorske enote e2. Posebej izpostavljajo tiho delovanje, prijaznost do okolja, inovativnost, majhnost, združljivost in vsestranskost.