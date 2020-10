Plesen po vogalih in rosa na oknih: to rešitev so uporabili številni Slovenci

Ni nas malo takih, ki smo doma ali pri prijateljih videli grde črne madeže po kotih in stenah. Čezmerna vlaga in plesen sta trdovratni težavi; ena vrsta vlage se rada pojavlja predvsem pozimi, druga pa vse leto. Sanacije vlažnih sten in plesni, ki se je zaradi vlage razvila na stenah v bivalnih prostorih, se je treba lotiti premišljeno in strokovno.

prezračevalnim sistemom Lunos. To pot je, poleg številnih drugih slovenskih zadovoljnih uporabnikov, ubral tudi Marjan Tratnik iz Štor. Plesni in vlagi se je pred leti (uspešno) zoperstavil s

Plesen v stanovanju ni samo neprijetna na pogled, temveč tudi škoduje zdravju. Še več, je znak, da je z ravnjo vlage v naši hiši ali stanovanju nekaj narobe. Plesen in vlago lahko pripišemo nezadostnemu prezračevanju, toplotnim mostovom in poškodbam. V zadnjih letih se je trend vgrajevanja decentralnih prezračevalnih sistemov, med katerimi je po številu vgradenj Lunos vodilni v Evropi, močno povečal tako v starejših objektih kot tudi v novogradnjah. Marjan Tratnik se je v obstoječo hišo priselil že pred mnogo leti. Takrat zavest o potrebi prezračevalnih sistemov v objektih seveda še ni bila tako kot zakoreninjena kot danes, ko se številni namesto kurativno za rešitve podjetja Lunos v novogradnjah lotijo preventivno.

Številne "rešitve", ki dolgoročno ne delujejo

"Potem ko sem na hiši zamenjal streho, nato okna in pročelje, sem imel občutek, da bodo težave starejše hiše z vlago s tem rešene. Pa ni bilo tako, iskal sem rešitve, takšne in drugačne, nekako sem na spletu zasledil rešitve podjetja Lunos. Po večkratnem pogovoru in razmisleku z ženo sva se nato odločila za njihove rešitve (smeh, op. p.). Izgubiti nisem imel kaj. Odločil sem se, da jih pokličem, oglasila se je prijazna gospa, razložila mi je, da pridejo zadevo pogledat, nato pa se lahko dogovarjamo naprej," uvodoma razloži Marjan Tratnik.

Preden se je odločil za sisteme Lunos, se je, tako kot verjetno številni drugi, težav z vlago loteval na različne mogoče načine.

"Vrsto let sva z ženo težavo reševala z raznimi razvlaževalci zraka, večkratnim odpiranjem oken. To bi bila dokončna rešitev, nekako sva rekla, da bova poiskala podjetje, ki bi znalo rešiti to težavo," priznava sogovornik.

Če imate torej decentralni prezračevalni sistem, imate eno težavo manj, saj vam tako na primer ni treba stalno odpirati oken. Sploh v zrakotesni hiši, kjer bi jih sicer morali res velikokrat odpirati, je to veliko olajšanje. Mojstri iz Lunosa pa lahko prezračevalni sistem v vaš dom vgradijo v zgolj enem dnevu. Brez zapletov, hitro in strokovno.

"Lunos, le takoj naprej!"

"Ko je prišel strokovnjak iz Lunosa, gospod Domen Gjuras, pogledat našo hišo, je nemudoma rekel, da rešitev obstaja. Sam sem sicer bolj nezaupljiv človek, vprašal sem ga, ali mi lahko zagotovijo, da se vlaga ne bo več pojavljala. Odgovor je bil, da mi lahko. Po premisleku sva se z ženo odločila za sanacijo," nadaljuje.

"Kar zadeva potek dela, moram priznati, da sem bil sprva malce skeptičen, posebej ker rešitev zahteva vrtanje v steno starejše hiše. So me pa njihovi strokovnjaki kar hitro pomirili. Zadeva je bila res profesionalno urejena, torej od povpraševanja do izvedbe. Tudi kar zadeva nesnago, podjetje Lunos ni dopustilo, da bi pomagal s čiščenjem (smeh, op. p.). Torej stoodstotno narejeno, tako kot mora biti. Zato pravim – Lunos, le takoj naprej," pripoveduje Marjan Tratnik.

Vgradnja prezračevalnega sistema Lunos ne pomeni velikega posega v vaš dom, saj bodo Lunosovi mojstri skozi zunanji zid ali jašek namestili le manjšo ventilatorsko enoto, s katero boste v prostorih poskrbeli za nižjo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza ter neprijetnega vonja. Vse prezračevalne enote Lunos imajo protihrupno in protialergijsko zaščito, s čimer so še posebej primerne za osebe z alergijami ali težavami dihal. Motorji ventilatorjev so optimizirani – mere rotorja in prezračevalnih komponent so pri podjetju preoblikovali glede na različne študije in jih zelo izboljšali. Rezultat je eden izmed najbolj tihih ventilatorjev na svetu. Tako lahko v zavetju svojega doma uživate v tišini, ne da bi vas motil zunanji hrup.

Razlika, ki jo je treba doživeti

Dodaja, da je zdaj stanje v njegovi hiši popolnoma neprimerljivo s tistim pred vgradnjo prezračevalnega sistema Lunos. "Kot noč in dan. Razlika je izjemno velika, težko jo je opisati, treba jo je doživeti. V hiši je zdaj svež zrak od jutra do večera. Delovanje prezračevalnega sistema Lunos se občuti že zjutraj, ko se zbudiš v spalnici, obdan s svežim zrakom, brez kančka zatohlosti. Tako je tudi skozi ves dan, v domu je neprestano svež zrak, nikoli ni težav z vlago. Tudi kadar se kuha, vlaga že po 15 minutah dobesedno izpuhti, ne da bi bilo treba odpirati okna. Za to kar sam poskrbi Lunosov sistem. Takšno prezračevanje pa tudi ni potratno. Pozimi po njegovi zaslugi ne izgubljamo toplote, kar se prav tako pozna pri stroških ogrevanja," pove Marjan Tratnik.

Kaj pa vzdrževanje? "Vzdrževanje sistema Lunos je minimalno, enkrat na mesec se pod mlačno vodo opere filter, posušite ga in vstavite v sistem. Lunos bi glede na moje izkušnje priporočal predvsem pri starejših hišah. Tam se je in se bo vedno pojavljala vlaga. Lunos sem priporočil tudi svojim znancem in prijateljem, Številni izmed njih so se odločili za sanacijo s sistemom Lunos in bili pri tem zadovoljni kot jaz," odgovarja.

Primer, ki ni osamljen

"Domen Gjuras, vodja Lunosove poslovne enote v Mariboru, pravi, da primer Marjana Tratnika še zdaleč ni osamljen.

Gre za standardni primer pojava rose na oknih in plesni na vogalih v hišah, praviloma se pojavi dve leti po vselitvi v nov objekt ali pa tudi v starejših objektih, kot je bil primer gospoda Tratnika," razloži.

Pri Lunosu so se tako primera lotili po ustaljenih postopkih. "Po klicu gospoda Tratnika, da se srečuje s problematiko vlage v svoji hiši, smo se odpravili na ogled. Že po vstopu v hišo se je opazilo, da je zrak zatohel in da so prostori neprimerni za bivanje. Na oknih se je pojavljala rosa in po vogalih sten v sobah je bilo mogoče opaziti plesen. Na prvem ogledu smo si ogledali prostore, izrisali tloris. Predlagali smo celovito rešitev, v podjetju smo jo sprojektirali in poslali ponudbo. Po pregledu ponudbe smo določili termin. Odpravili smo se na montažo, kjer smo z monterji opravili poseg. Ta se izvede tako, da monter na začetku označi pozicije, nato se začne vrtanje. Večjega prahu med montažo ni," pove Domen Gjuras.

Trajna rešitev

Številne stranke, ki se srečujejo s težavo vlage, jasno, iščejo rešitve, kot jih je nekoč uporabljal tudi Marjan Tratnik.

"Dolgoročno tako ne gre. Trajna rešitev je decentralni sistem Lunos, ki prezračuje 24 ur na dan in vse dni v letu. Hiša, ki ima vgrajen decentralni prezračevalni sistem Lunos, se ne srečuje več s težavami zaradi vlage, plesni, tudi alergije so rešene in kakovost bivanja v bivalnih prostorih postane normalna in optimalna. Lunos je v Sloveniji navzoč že 10 let in na leto vgradimo prezračevalne sisteme v okoli 4.000 objektov. 60 odstotkov primerov je starejših objektov, drugo so novogradnje oziroma dve leti stari objekti, kjer se kmalu po vselitvi pojavijo podobne težave. Montaža prezračevalnega sistema je končana v enem dnevu, odvisno od števila elementov, ki so vgrajeni v prostoru. Vzdrževanje decentralnega sistema je precej preprosto in ga vsak posameznik lahko opravi popolnoma sam. Filtre je treba oprati od dva do trikrat na leto oziroma po potrebi. Očistiti jih je treba pod tekočo vodo, z detergentom, nato je zadeva končana. Sedem let po vgradnji sistema je potrebna menjava filtrov," razlaga.

Decentralni prezračevalni sistem poskrbi, da v svoj dom pripeljemo zunanji svež zrak, ob tem pa imamo lahko vsa okna in vrata nepredušno zaprta. Pri tem več posameznih ventilatorjev odvaja izrabljeni zrak navzven prek odzračevalnih jaškov ali neposredno skozi zunanji zid. Skozi stenske vhodne enote v sobah vstopa svež zrak. Vratne ali druge prezračevalne reže pa skrbijo za pretok zraka med prostori.

Decentralni sistemi z rekuperacijo delujejo po znanem načelu regenerativne izmenjave toplote. Ta proces je tako učinkovit, da se pri prezračevanju izgubi le deset odstotkov energije za ogrevanje.

Zavest, ki se širi

V dnevih, ki prihajajo, se bodo ljudje vedno bolj srečevali s problematiko slabega zraka v stanovanjih in hišah, ker bomo zaradi teh in drugih razlogov več časa preživeli doma. Pomen prezračevanja svojih domov smo nedvomno spoznali v preteklem obdobju, ko smo doma preživeli več časa kot kdaj prej, ter v polni hiši ali stanovanju zapadli v začaran krog odpiranja in zapiranja oken, kjer je bilo težko najti "zlato sredino", ki bi ustrezala vsakomur.

"Nedvomno. Največ vgradenj prezračevalnih sistemov Lunos imamo v zimsko-jesenskih mesecih. Sicer vgrajujemo prezračevalne sisteme vse leto, v poletnem času predvsem v novogradnje. V Sloveniji je približno 50 tisoč objektov, ki so neprimerni za bivanje, kar zadeva kakovost zraka v spalnih in bivalnih prostorih, ter potrebujejo sanacijo v precej kratkem času. Ljudje so po 10 letih delovanja Lunosa v Sloveniji prišli do rešitve, vedo zanjo, vedo, da jim lahko pomagamo. Trend vgrajevanja prezračevalnih sistemov se bo v naslednjih letih še bistveno povečal. Prisotni smo na vsem slovenskem trgu, glavno podjetje je v Ljubljani, potem imamo poslovno enoto v Mariboru in v Murski Soboti, v kratkem bomo odprli tudi poslovno enoto na Koroškem, tako da bomo tudi to področje lažje pokrivali in še hitreje opravili oglede pri svojih strankah," razlaga Domen Gjuras.

"Ne prodajamo nečesa, kar ne deluje"

Sogovornik posebej opozori tudi na odnos s strankami, ki je v tovrstnem poslu ključen. "Največ nam pomeni, ko se nam stranka zahvali, ko je zadovoljna in ko je težava rešena. Ne prodajamo nečesa, kar ne deluje. Ko se odpraviš k stranki in vzpostaviš prvi stik, si lahko popolnoma samozavesten in trdno prepričan o sebi, ker produkt preprosto deluje. Če bo stranka torej poslušala naše nasvete, bo težave s plesnijo in vlago tudi odpravila," sklene.

