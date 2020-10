Skrivnosti uspeha: to slovensko podjetje letos praznuje 10. obletnico in obdaruje zadovoljne kupce

Le malo je slovenskih podjetij, ki so imela v zadnjem desetletju, posebej v zadnjih štirih ali petih letih, takšen vzpon in rast zaupanja pri ljudeh kot Lunos , ki so bolje znani kot specialisti za prezračevanje. Danes jim zaupa že okoli 20.000 zadovoljnih strank, ki jih Lunos ob jubilejni desetletnici z domiselno akcijo letos tudi obdaruje. Dobro novico s posebnimi ugodnostmi v oktobru pa imajo tudi za vse nove stranke.

"Zadovoljna stranka je naše ogledalo, dokaz, da delamo dobro in da imamo odličen izdelek. Gotovo je v poslu nekaj najlepšega videti zadovoljno stranko, saj je to najbolj konkreten odraz dobrega dela naše celotne ekipe, od montaže in izvedbe do končnega delovanja sistema Lunos," uvodoma pove Milan Kuster, direktor podjetja Lunos.

Ob tem rad poudari, da njihovo poslanstvo ni le prodajanje in nadgrajevanje naprav na področju prezračevanja domov, odprave vlage in plesni, ampak predvsem učenje ljudi o visoki kakovosti bivanja in življenja. "Ljudje so to prepoznali, o tem ne nazadnje priča naših 20.000 kupcev, zadovoljnih strank, brez katerih Lunos ne bi obstajal in gotovo ne bi imeli takšnih uspehov," hvaležno omeni sogovornik.

Lunos obdaruje zadovoljne kupce

Ob jubilejni, 10. obletnici podjetja so se jim odločili zahvaliti ter obdariti tako obstoječe kot tudi nove stranke.

Kako? "V Sloveniji imamo okoli 50.000 bolnih stavb, ki so neprimerne za bivanje. Prepričan sem, da skoraj vsakdo pozna nekoga, ki v svojem bivalnem prostoru potrebuje boljše prezračevanje ali pa ima resne težave z vlago. Nagradna akcija sloni na deljenju uporabniških izkušenj s podjetjem Lunos. Lunos bo med tistimi zadovoljnimi strankami, ki bodo delile svojo uporabniško izkušnjo in priporočilo, podaril 10 pony koles, prav vsakega, ki bo oddal priporočilo, pa bodo obdarili z Lunos majico 10 let. Podrobnejše informacije bodo sicer prejeli prek e-pošte," pove Milan Kuster.

Zgodbe in priporočila se lahko objavijo na: spletni strani Lunos.si ,

, kot objava, komentar na Facebooku, kjer v svoj zapis označite podjetje Lunos, zapišete svojo izkušnjo z njimi ter v objavi označite tudi tri svoje prijatelje, za katere menite, da bi potrebovali njihove storitve. Posebna akcija v oktobru Dobro novico pa imajo tudi za vse nove stranke. Ker prihaja zima in ker se lahko težave na področju prezračevanja v tem obdobju samo še stopnjujejo, oktobra nadaljujemo tudi s posebno akcijo, kjer bodo lahko nove stranke Lunosove sisteme vgradile po 40 % znižani ceni.

O bliskovitem vzponu podjetja, njihovi viziji, prednostih njihovih rešitev ter začetkih in izzivih samostojne podjetniške poti, ki je podjetje Lunos pripeljala do zelo odmevnih nagrad, tudi na evropski ravni, smo se pogovarjali z direktorjem podjetja Milanom Kusterjem, univ. dipl. ing. gradbeništva.

Zdravljenje alergije kot osnova za uspešno poslovno zgodbo

S sogovornikom smo najprej spregovorili o začetkih in izzivih samostojne podjetniške poti. Ta je neločljivo povezana tudi s hudo alergijo njegove najmlajše hčerke, prav njena "bolezen" pa je, najprej kot zdravstvena rešitev, kmalu prerasla v novo življenjsko in poslovno priložnost.

"Da, mlajša hčerka je bila alergik, imela je nenehne težave z dihanjem. Takrat nismo našli prave rešitve za težave, ni nam uspelo ugotoviti, na kaj je alergična. Prav gotovo pa je alergija zelo slabo vplivala na njeno zdravje. Sam sem v tistem času iskal rešitve za svojo karierno pot, naveličan sem bil dela v velikih sistemih. Na sejmu v tujini sem naletel na prezračevalne sisteme Lunos in takoj dobil nek impulz, da bi to mogoče lahko pomagalo moji hčeri, da gre za izdelek, ki je izredno zanimiv. Pri nemškem Lunosu sem nato sistem kupil in ga vgradil v našo hišo. Naenkrat je izginila plesen, ki smo jo imeli v kopalnici, z ženo sva spala bistveno bolje, hčera je nehala pokašljevati. Težave so se ji skorajda prepolovile. Enostavno, začutil sem, da imam pred sabo izdelek prihodnosti. Da gre za izdelek, s katerim bi lahko pomagali ogromno ljudem. Zavedal sem se, da pri načinu gradnje in energetsko učinkovitem načinu razmišljanja brez prezračevalnega sistema praktično ne moreš imeti zdravega objekta. Česa podobnega na trgu pri nas v tistem času ni bilo. Bili so samo centralni sistemi prezračevanja, ki jih je možno vgraditi samo ob gradnji hiše, pa še ti so bili dragi, potratni in zastareli. Odpravil sem se v Berlin z željo po sodelovanju z nemškim Lunosom. V Nemčiji je namreč matično podjetje Lunos. Prepričal sem jih, da sem lahko zanje v Sloveniji pravi partner. Tako sem praktično iz nič začel graditi zgodbo, korak po koraku," pripoveduje Milan Kuster.

Osnova fizične stranke, njihovih storitev si želijo tudi poslovni objekti

Priznava, da so bili začetki vse prej kot enostavni. "Na začetku sem poskušal s kolegi iz stroke, projektanti, arhitekti, gradbinci, ki sem jim predstavil produkt. Na žalost zanj niso imeli preveč posluha. Ugotovil sem, da tako ne bom prišel nikamor. Prepričanih ne gre prepričati. Sam sem bil prepričan, da imam v rokah dober izdelek, lansiral sem ga na trg in ga začel ponujati fizičnim osebam. Na začetku smo torej ciljali predvsem na fizične osebe, ti so še danes naši največji uporabniki, pa vendar je z dobrim delom prišlo povpraševanje in delo tudi v večjih, poslovnih stavbah. Produkt smo začeli oglaševati na spletni strani, pa v tiskanih medijih, malih oglasih, kar smo si lahko privoščili, največ pa so štela predvsem osebna poznanstva, priporočila znancev, od ust do ust torej. Novica o dobrem izdelku in storitvi se je razširila, ciklus se je nadaljeval, dokler nismo prišli do kritične mase, do nekaj tisoč zadovoljnih strank, ki so nas priporočale naprej. Ves denar, ki smo ga vmes prislužili, smo vračali nazaj, v razvoj, marketing, izdelke smo nenehno poskušali izboljšati. Ob tem je treba omeniti, da so nam Nemci namenili poseben status, da lahko sodelujemo pri razvoju izdelka. Velik del razvoja smo tako na ravni skupine Lunos opravili ravno v Sloveniji, ker smo imeli največ izkušenj s konkretnimi objekti. Namreč, noben drug iz sistema Lunos izdelka ne prodaja fizičnim strankam, samo Lunos Slovenija," razlaga Milan Kuster.

"Smo zdravniki za bolne stavbe"

Dodaja, da je minilo kar nekaj mukotrpnih let, preden so se začeli kazati rezultati dobrega dela. "Prava zgodba se je začela leta 2016. Po petih, šestih letih mukotrpnega dela, boja, zbiranja omejenega števila strank smo prišli do točke, da je zadeva postala finančno vzdržna. Vedel sem, da se to enkrat mora zgoditi, a uspeh še zdaleč ni prišel čez noč, v projekt sem vložil ves svoj čas, energijo in tudi denar. Na začetku je bilo potrebnega več prepričevanja ljudi za vgradnjo sistemov, danes tega ne potrebujemo več. Ljudje nas pokličejo, ker so denimo videli primer dobre prakse pri njihovem sosedu. Danes tega podjetja ni težko voditi. Treba pa je, jasno, držati kakovost. Ko smo rasli, smo razvili tudi IT-podporo, tako da danes na vsa povpraševanja s konkretno rešitvijo odgovorimo v 24 urah. Upam si trditi, da tega ne zmore nobeno konkurenčno podjetje pri nas. Povsem iskreno – v resnici bi si želeli zdravo in močno konkurenco. Imamo 17 monterskih ekip, ki so vsak dan na delu po vsej Sloveniji. Vedno smo sposobni imeti vse na zalogi. Sposobni smo reševati različne težave v fitnes centrih, teniških halah, pisarnah, joga centrih, zdravstvenih domov, javnih objektih, a še zdaleč ne za vsako ceno. Šli smo torej obratno pot. Ne bomo pristajali na vsako ceno, pogoje in na nekakovostno opravljeno delo, kot si mnogi investitorji stanovanjskih skladov zamišljajo ob njihovih pogojih in ideji skupnega sodelovanja. Potencialno tovrstno sodelovanje tako mnogokrat pade vodo, nas pa potem kupci istih stanovanj pozneje kličejo, ker v stanovanju ne morejo dihati. Ni problema. Zato smo tu mi. Smo zdravniki za bolne stavbe. So pa določeni objekti, kjer so investitorji pametni in se da z njimi lepo zmeniti. Tudi v montažne hiše Marles in Lumar se že vgrajujejo naši sistemi. Največji del posla pa sicer še danes opravimo s fizičnimi osebami, tako novogradnje kot tudi adaptacije," pove Milan Kuster.

Med 100 najhitreje rastočimi podjetji v Evropi

Uspehi podjetja niso ostali neopaženi. Časnik Financial Times, ki v sodelovanju s statističnim portalom Statista objavlja lestvico 1000 najhitreje rastočih podjetij v Evropi, je tako predlani na svojo lestvico uvrstil tudi podjetje Lunos.

"Nedvomno so nas tudi vse nagrade, na katere sem izredno ponosen, povzdignile in pozicionirale. Naš hiter vzpon in razvoj podjetja nista ostala neopažena. Leta 2018 smo se uvrstili med 1000 najhitreje rastočih podjetij v Evropi, kar je do zdaj uspelo samo še enemu podjetju iz Slovenije. Hkrati smo dobili tudi nagrado za kakovost leta 2019 v Berlinu, med 100 najboljših podjetij na svetu pa smo se uvrstili po kakovosti izdelka. Vse te nagrade so gotovo dodatno krepile zaupanje kupcev, da je naš izdelek odličen, kakovosten in da dejansko odpravi težave, s katerimi se ljudje srečujejo, kar je najbolj pomembno," meni Milan Kuster.

Bolje preventiva kot kurativa

Gradbenik po stroki je posebej vesel, da v zadnjih letih njihove sisteme ljudje vgrajujejo preventivno in ne kot kurativo, ko že nastane škoda, bodisi vlaga, plesen in druge s tem povezane težave. "Boljša je seveda preventiva, lažje in tudi ceneje je naše sisteme vgraditi v novogradnje. Natančnih podatkov nimam, si pa upam trditi, da se preventiva bliža polovici naših aktivnosti. To pomeni, da so ljudje, sploh novograditelji, absolutno ozaveščeni, da je prezračevalni sistem obvezna oprema doma. Mogoče zanimiva primerjava, ki jo tudi večkrat povem, ko kolegom podjetnikom predavam na gospodarski zbornici. Marsikdo me čudno gleda in povpraša – zakaj je treba prisilno prezračevati, če lahko zračimo z odpiranjem oken? Podal sem nazoren primer: pred 30 leti smo večinoma vozili jugote in stoenke brez vgrajenih klimatskih naprav in klimatrona za izboljšanje kakovosti zraka. Je tako? Lahko si odprl okno in dobil nekaj zraka, ampak kakovost vožnje pri -10 stopinjah Celzija pozimi ali pri +30, 40 stopinjah Celzija poleti seveda ni bila na ravni, kot jo poznamo danes. Odpiranje oken ali vožnja z udobnim avtomobilom s klimatronom, kjer v tišini, pri standardni temperaturi udobno potuješ, je razlika, ki jo je prineslo 30 let razvoja. Zadeva je v avtomobilski industriji postala povsem samoumevna. Prepričan sem, da bo tudi prezračevalni sistem v naslednjih 10 letih obvezna oprema vsakega doma, temu primerna bo tudi višja vrednost objekta. Ko bo nekdo kupil stanovanje, bo slej ali prej vprašal, kje je prezračevalni sistem. To si želimo iz dveh razlogov. To nam navsezadnje ustvarja poslovno priložnost. Drugi razlog, ki pa je vsaj tako pomemben kot prvi, pa je ta, da imamo rešitev, s katero pomagamo ljudem doseči večjo kakovost bivanja. Bolj zdrav objekt pomeni tudi bolj zdrave ljudi. Prav to dejstvo sam jemljem kot svoje največje poslanstvo," razmišlja Milan Kuster.

Hiša mora dihati

Kisik je gorivo, ki nam daje energijo za življenje, smo se učili že v osnovni šoli, a na to pogosto pozabljamo. Veliko govorimo in damo pomen kakovosti zraka zunaj, prepogosto pa pozabljamo na zrak v naših domovih, kjer navsezadnje preživimo največ časa. Milana Kusterja vprašamo glede primerjave aktualnega obdobja s tistim izpred nekaj let, tudi desetletjem nazaj – meni, da smo ponotranjili miselnost, ki jo želi komunicirati njihovo podjetje? Se bolj zavedamo pomena visoke kakovosti bivanja v naših domovih?

"Situacija se je izredno spremenila. Ljudje so sprejeli dejstvo, da je prezračevanje hiše, doma, stanovanja zelo, zelo pomembno za dobro kakovost bivanja. Sprejeli so tudi, da mora hiša dihati tako kot človek. Če hiša ne diha, zelo hitro postane invaliden objekt, v katerem bodo ljudje zboleli. Najboljši primer za to je družinska spalnica, ki je v Sloveniji velika približno 12 kvadratnih metrov. To je približno 30 kubikov zraka. Če dva zakonca spita v takšni sobi, v treh urah porabita ves kisik, ki je na voljo. Nobeden zaradi tega seveda ne bo umrl, ker spalnica ni neprodušna kletka, zrak si najde svojo pot, neke minimalne količine zraka prihajajo pod vrati. Pa vendarle, kakovost spanca, regeneracija telesa prek nočnega počitka je katastrofalna, če vrednost kisika v primerjavi s C02 upade za 10-krat. Ljudje se zbudijo utrujeni, to je razlog za razne latentne bolezni, ki se lahko razvijejo. Ogromno je tudi dilem o sindromu bolnih stavb, ki je v zadnjih letih vseprisoten. Govorimo o tem, da so objekti invalidni, da se ljudje v njih slabo počutijo zaradi glavobolov, depresij, slabše storilnosti. Vse to so posledice. Dejstvo je, da sindrom bolnih stavb v 90 odstotkih rešujemo s prezračevanjem. Torej, če uredimo prezračevanje, smo rešili celo paleto težav. Tako pasivna kot aktivna hiša sta brez prezračevalnega sistema lahko prostor, v katerem boš zelo hitro zbolel in imel resne zdravstvene probleme. Zakaj? Zato ker je vrednost kisika tako majhna, če zraka ne izmenjujemo. V vsakem prostoru se zrak avtomatsko izrabi, izrabi se zaradi dihanja, zaradi vseh aktivnosti, ki se dogajajo v njem. Zrak na sebe lahko veže samo omejeno količino strupov, hlapov in vseh drugih nečistoč. Izrabljen zrak je treba odvesti iz prostora in dovesti svežega. Ta ciklus mora teči neprestano, tako kot dihanje pri človeku, vse z namenom, da objekt ostane zdrav. Če mi tega ne počnemo, se bo zrak "zacuknil", nastopile bodo težave, najprej vidne na omarah, vlagi, kondenz na oknu, pikicah na oknu, slej kot prej se bo pojavila plesen, vrednosti kisika bodo katastrofalne, vrednosti radona 10-krat previsoke in tako naprej. Mi s prezračevanjem vse te težave rešimo," razlaga Milana Kuster.

Slovenci zraku v domovanjih namenjamo vedno več pozornosti

Se lahko Slovenci na področju prezračevanja primerjamo z bolj razvitimi evropskimi državami? "Vedno bolj. Absolutno na tem področju prednjači Nemčija, tako po kakovosti bivanja kot energetski učinkovitosti. Nedaleč za njo so Anglija, Francija, tudi Italija, potem pa je tu šop različnih držav, kjer so Skandinavci bistveno boljši kot denimo Španci, Hrvati in države na Balkanu. Slovenija je na dobri poti, da gremo proti državam, ki so v špici, kar se tiče kakovosti bivanja. Ni pa seveda to samo naša zasluga, tudi druge stvari se zbujajo v kontekstu kakovosti bivanja. Največji odstotek kakovosti bivanja in energetske učinkovitosti predstavlja ravno prezračevanje. To podkrepijo tudi strokovne raziskave. 60 % energetskih izgub je posledica slabe prezračevalne rešitve, več kot 70 % kakovosti bivanja lahko zagotovi dober prezračevalni sistem v primerjavi z neprezračenim stanovanjem. Želimo si, da bi bilo prezračenih stanovanj v Sloveniji vsaj toliko, kot jih je v razvitih državah zahodne Evrope. Do tja nam ne manjka več dosti. Delež prezračevanih sistemov v nemških gospodinjstvih je med 15 in 20 %, njihova želja do leta 2025 je skok na 25 %. Pri nas je zaenkrat ta odstotek okoli 10 %, če bomo tako nadaljevali nam lahko do leta 2025 uspe doseči 20 % obstoječega stanovanjskega fonda v Sloveniji, ki znaša okoli 500.000 gospodinjstev," razmišlja Milan Kuster.

Pa Lunos Slovenija deluje tudi na drugih trgih? "Lunos Slovenija ima poseben status v okviru matičnega podjetja v Berlinu, kar pomeni, da se pozicioniramo kot samostojno podjetje, ki lahko nosi ime in uporablja blagovno znamko Lunos, hkrati pa lahko odpiramo tudi samostojna predstavništva. Trenutno imamo predstavništva na Balkanu, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem, vendar tam naše aktivnosti zaenkrat niso velike. Na tem področju se dogaja podoben zamik, kot ga imamo denimo mi za Nemci. Vseeno pa zadeva postaja vedno bolj aktualna, prodaja raste, ni pa še zaenkrat primerljiva s slovensko prodajo. Se pa zavedamo, da ima samo Beograd toliko potreb kot cela Slovenija glede na število prebivalcev in objektov," pove Milan Kuster.

Kakovosten zrak krepi imunski sistem

In kaj je po njegovem mnenju tisto, kar določene še vedno "zadržuje", da investirajo v vgradnjo prezračevalnih sistemov? "Jaz mislim, da dosti ljudi o tem razmišlja, pa tega koraka še ni naredila. Moram reči, da nas je trg dobro sprejel, dobimo ogromno povpraševanj, ljudje se vedno bolj zavedajo, da to potrebujejo. Dejstvo pa je, da kakovosten izdelek ne more biti zastonj, temveč ima določeno ceno, ki marsikomu predstavlja oviro. Ekonomski vidik je gotovo razlog, da vgrajevanja ni še več. Strošek vgradnje sistema, govorim o povprečni vrednosti, sicer sam vedno primerjam z vgradnjo enega malo boljšega kavča. A za marsikoga to ni prevelik znesek, saj si želi dobro spati, imeti zdravo bivalno klimo in ustrezno vrednost kisika. Druga stvar pa je, da smo si ljudje različni, mnogi se požvižgajo na kakovost bivanja, na stanje hiše, doma, ter se na nas obračajo šele takrat, ko nekdo zboli. Ko ima težave z respiratornimi boleznimi, ko je otrok kronično bolan, ko je v kotih metrska plesen. Takrat vrag odnese šalo, takrat ljudem ni težko "odpreti denarnice" in rešiti težavo. Nekateri se z vlago in plesnijo borijo s čudnimi kemikalijami, s čimer težavo rešijo le za nekaj mesecev, nato pa se spet začnejo težave. Z Lunosom to problematiko rešimo enkrat za vselej, s posebnimi filtri pa se uspešno borimo tudi proti problematiki cvetnega prahu in sledem peloda," zagotavlja Milan Kuster.

Sogovornika za konec še povprašamo, kako je nedavna situacija, ko smo in še vedno več časa preživimo doma, vplivala na njihov posel. "Da, sploh v času karantene so ljudje več časa preživeli v zaprtih prostorih. Takrat so še bolj začutili potrebo, da je prostor ustrezno prezračen in prefiltriran. Dejstvo je, da virusa ne zadrži noben naš filter, kot ga tudi ne nobena maska. Z našim sistemom torej ne moremo preprečiti virusnih obolenj, lahko pa s kakovostnim zrakom prispevamo k temu, da ljudje krepijo imunski sistem, da so bolj zdravi in zaradi tega bolj odporni na viruse, ki nam grenijo življenje," sklene Milan Kuster.