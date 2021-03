Vlaga in plesen: injekcija svežine v starejši objekt na Koroškem

Pomen prezračevanja naših domov smo bolj kot kadarkoli prej spoznali v preteklem obdobju, ko smo doma preživeli veliko več časa, kot smo bili vajeni do zdaj. Seveda si večina ljudi želi odpreti okna in v stanovanje spustiti svež zrak, a to pozimi pomeni izgubo toplote in višje stroške ogrevanja, spomladi pa težave s sezonskimi alergijami, saj cvetni prah povzroča številne nevšečnosti. Vemo, da svežina, primerna vlaga ter pravilno razmerje med CO 2 in kisikom krepijo imunski sistem. Optimalni pogoji bivanja pa so še posebej pomembni v času nočnega počitka, ko se telo regenerira. Naj gre za novogradnje ali adaptacije starejših objektov – v vseh primerih se bodo za primerno rešitev izkazali prezračevalni sistemi Lunos . Pomisleki glede zahtevnega posega, ki s sabo prinese veliko prašenja in razbijanja, je odveč – monterji bodo za seboj pustili le svežino in svež zrak.

To pot je, poleg številnih drugih zadovoljnih slovenskih uporabnikov, ubrala tudi mlada družina iz Koroške, iz Dravograda. Potencialni plesni in vlagi so se preventivno zoperstavili z decentralnim prezračevalnim sistemom Lunos, starejšemu objektu, ki je bil zgrajen okoli leta 1965 in vmes prenovljen, pa so posledično vdihnili prepotrebno svežino. Hiša, ki so jo kupili in se vanjo vselili pred dvema letoma, zdaj diha pod taktirko Lunosovega najbolj prodajanega elementa e2.

Decentralni prezračevalni sistem poskrbi, da v svoj dom pripeljemo zunanji svež zrak, ob tem pa imamo lahko vsa okna in vrata nepredušno zaprta. Pri tem več posameznih ventilatorjev odvaja izrabljeni zrak navzven prek odzračevalnih jaškov ali neposredno skozi zunanji zid. Skozi stenske vhodne enote v sobah vstopa svež zrak, vratne ali druge prezračevalne reže pa skrbijo za pretok zraka med prostori. Decentralni sistemi z rekuperacijo delujejo po znanem načelu regenerativne izmenjave toplote. Ta proces je tako učinkovit, da se pri prezračevanju izgubi le deset odstotkov energije za ogrevanje.

Pomladna svežina Ker se v podjetju Lunos zavedajo, da je vsak ponoven začetek težak, tudi vstop v življenje, kot smo ga poznali nekoč, pred epidemijo covid-19, so naredili korak proti vam in za vse nove kupce elementa e2 pripravili spomladansko akcijo s kar 40 odstotki popusta. To pomeni, da vam ob 20 odstotkih subvencije Eko sklada podarijo še dodatnih 20 odstotkov Lunosove subvencije.

Jasna vizija: kakovostno, zdravo in sveže bivalno okolje

"Hiša, v katero sta hčerka in njen partner pred kratkim vgradila Lunosov prezračevalni sistem, je bila kupljena leta 2019. Hiša kot taka je bila zgrajena med letoma 1965 in 1968 z materiali, ki so se takrat uporabljali v gradbeništvu. Vmes je bila hiša sicer prenovljena. Pri samem pregledu hiše se je ugotovilo, da je po nekaterih vogalih prisotna vlaga, nemudoma se je opazilo, da hiša ne diha. To je bil tudi prvi razlog, da smo pripravili načrt, na kakšen način te zadeve odpraviti. Ob sami sanaciji hiše smo menjali okna, hišo smo dodatno prenovili tudi od znotraj. Potem smo šli v iskanje primernih rešitev za primerno prezračevanje in se vprašali, kaj vse je mogoče storiti, da se v hiši zagotovi svež in kakovosten zrak," uvodoma pove Željko Kljajić, ki je, kot se za vzornega očeta spodobi, hčerki tako in drugače pomagal pri tej pomembni življenjski prelomnici.

"Ker so mlajši bolj vešči računalniških opravil, iskanja po svetovnem spletu, so med svojim poizvedovanjem naleteli tudi na rešitve podjetja Lunos. Z vsem so se dobro seznanili in poklicali predstavnike podjetja, ki so se na povpraševanje prijazno odzvali z ogledom," doda. "Ob vselitvi sta hčerka in njen partner vseskozi poudarjala pomen in prednosti kakovostnega zraka v objektu, k njuni viziji je veliko doprineslo tudi to, da sta pred kratkim postala starša, želela pa sta si seveda zdravega, čistega bivalnega okolja za vse," pove sogovornik.

Sistem, ki deluje namesto posameznika

"Ekipa Lunosovih strokovnjakov si je po dogovoru objekt prišla ogledat. Hitro smo našli skupni jezik in se dogovorili, na kakšen način bo potekala gradnja. Mnogi imajo glede same vgradnje pomisleke, določen strah, kako bo vse skupaj delovalo v že vseljenem objektu. A moram reči, da prašenja pri posegu praktično ni bilo. To je vsekakor prednost, ki smo jo izredno cenili," razlaga Željko Kljajić.

Po posvetu s strokovnjaki iz Lunosa so se odločili za element e2. "E2 se je v hiši namestil v kuhinji, dnevni sobi, kopalnici, otroški sobi in spalnici. Dobro so se preučile raznolike možnosti. E2 se je izkazal za zadetek v polno. Obljubljene energetske učinkovitosti elementa so se izkazale za resnične, poraba električne energije za posamezen aparat, enoto na leto znaša okoli dva evra. Pomembno nam je bilo tudi, da ta element ne hladi hiše: tudi če pride do mrzlega zraka, e2 vsesava toplejši zrak, kar pomeni, da padec temperature ni mogoč. Prednost omenjenega elementa, ki jo velja izpostaviti, je tudi ta, da ima e2 veliko moč prezračevanja, veliko kubikov zraka lahko premeša ali pa ga zamenja, kar pride še posebej do izraza, če je v samem prostoru več ljudi. Takrat ima ta Lunosov sistem velik pomen. Izrednega pomena je tudi, da s samim prezračevanjem zdaj ni nobenega dodatnega dela, saj sistem deluje namesto tebe," uporabniško izkušnjo pojasni Korošec.

Razlika, ki je hitro opazna

Poudarja, da je razlika med prezračenim objektom, ki mu zrak vnašajo Lunosovi sistemi, in tistimi, ki so večinoma odvisni od prezračevanja na lastno pest, velika. "Ta je vsekakor opazna. Hitro se prepozna razlika. Zrak je drugačen, takoj se prepozna zatohel, če rečem drugače, star zrak. Ko obiščem hčerko, se svežina takoj občuti. Prostor je posledično bolj prijazen do tistih, ki bivajo v tem objektu. Ne gre samo za vlago ali plesen. Prezračevalni sistem je tudi odlična rešitev za različne prašne delce iz okolice, smrad, kurjenje, vsekakor pa je še posebej pomemben v času, v katerem živimo. Z Lunosovim prezračevalnim sistemom si tako ali drugače manj izpostavljen različnim zunanjim dejavnikom," meni Željko Kljajić.

Dodaja, da v primeru proučevanega objekta kratkoročne rešitve za prezračevanje niso prišle v poštev. "In prav je tako. Mnogo mojih znancev, prijateljev, ki živijo v blokih, se na tem področju odloča za kratkoročne, v tistem trenutku cenejše rešitve, ki pa na dolgi rok ne prinašajo uspeha. Po drugi strani tudi fizično zračenje stanovanja, hiše večkrat na dan ni dovolj. Ne samo, da ni učinkovito, tudi časovno je to vsak dan težko izvajati," razloži Željko Kljajić.

Dobre izkušnje s prezračevalnimi sistemi Lunos so prepričale tudi njegovega sina, ki je v svojo stanovanje namestil nov produkt podjetja - pametno prezračevalno enoto i-VENT. Ta je v tem segmentu pomembna novost, saj omogoča svež zrak s pomočjo daljinca ali aplikacije. "S sistemi Lunos smo imeli same dobre izkušnje, naj gre za element e2 ali i-VENT. Vsekakor bi njihove rešitve priporočil vsakomur, ki si v svojih prostorih želi kakovosten, čist, svež zrak in občutek svežine," sklene sogovornik.

Samoumevnost prezračevalnih sistemov

Svoje mnenje glede prezračevalnih sistemov Lunos je z nami delil tudi komercialist podjetja Matjaž Križaj, ki svoje delo primarno opravlja s potencialnimi Lunosovimi strankami na Koroškem. Tudi teh je iz leta v leto več.

"Vsekakor velja omeniti, da so še pred desetimi, 15 leti prezračevalni sistemi Lunos veljali za pravi luksuz. Le redki so se odločali za to, cena je bila precej visoka. Ljudje so v tej smeri razmišljali mnogo manj. Danes je stvar popolnoma drugačna. Tempo življenja je neizprosen, trenutki, ko imamo čas, da tako ali drugače skrbimo za dom v utripu časa, so prej izjema kot pravilo. Posledično zaradi tega odpade tudi prepotrebno prezračevanje prostorov. Prezračevanje je dandanes postalo nuja. Danes si težko predstavljamo, da bi lahko imeli kakovostne bivalne prostore brez rednega prezračevanja. Fizično jih je zelo težko prezračevati redno in kakovostno. Lunosovi sistemi omogočajo 24-urno kakovostno prezračevanje, ki dela namesto nas, ko smo doma ali ko nas ni, posledično pa se tudi ni treba obremenjevati s časom in načinom prezračevanja. Kakovost zraka je osnova dobrega bivanja, normalnega, zdravega življenja. Decentralizirani sistem nam zdaj omogoča, da z visoko kakovostjo in relativno majhnimi stroški poskrbimo za to, da je domovanje dobesedno 24 ur na dan prezračeno, tako bivalni kot tudi spalni prostori. S tem se povečuje kakovost našega življenja. Decentralizirani prezračevalni sistem je tudi neke vrste preventivni zdravnik, zagotavlja nam potrebno kakovost in bivalne prostore, kot bi jih moral imeti vsak," uvodoma razloži Matjaž Križaj.

Monterji za seboj pustijo le svež zrak

Pri svojem delu opaža, da je veliko klicev povezanih z nastankom plesni, ki je posledica vlažnih prostorov. "Pomembno je, da si ustrezno rešitev zagotovimo še pred nastankom vlage, plesni. Velikokrat se posledice odpravlja kratkoročno, a tako na dolgi rok ne gre. Plesen se po določenem času spet pojavi. Treba je odpraviti vzrok, ta pa se lahko odpravi izključno tako, da vlagi dejansko odvzamemo moč za nastanek plesni, tako da vlažen zrak odvedemo iz prostora in v prostore dovedemo nov, svež zrak," razloži komercialist podjetja Lunos ter doda, da plesen in vlaga še zdaleč nista edina razloga, zaradi katerih se ljudje odločajo za prezračevalne sisteme Lunos. Velikokrat se razlog skriva v preventivi in želji po celostni kakovosti bivanja v domovih.

Priznava, da je veliko ljudi, ki se zanimajo za decentralizirani prezračevalni sistem Lunos, v dvomih, ko pogovor nanese na tematiko vgradnje. Marsikdo pričakuje, da se bo veliko razbijalo, da se bo prašilo, a še zdaleč ni tako. "Preboji za naše rekuperatorske enote se delajo s pomočjo posebnih kronskih glav, ki izrezujejo tisti del stene, kamor je predvidena namestitev rekuperatorja. Poleg tega so na vrtalne stroje nameščeni posebni, zelo močni sesalniki, ki preprečujejo prašenje pri posegu. Želel bi poudariti, da so naše monterske ekipe izredno izkušene. Konec koncev imajo za seboj že več kot 20 tisoč montaž. Fantje so iznajdljivi, natančni, ko svoje delo končajo, je, kot da jih tam ni bilo, saj za seboj pospravijo in dodatno posesajo. Za seboj tako pustijo le svež zrak (smeh, op. p.). Naše monterske ekipe so poleg naštetega tudi zelo inovativne, saj velikokrat najdejo rešitve za na videz nerešljive zadeve," pove Matjaž Križaj.

Nasprotje običajne potrošniške prakse

Omeni, da v podjetju prejemajo veliko klicev, sporočil in pohval strank. "Mnogo je takih, ki ne hvalijo samo sistema, pač pa tudi naše monterje, kar nas seveda neizmerno veseli. Vsi vemo, da je potrošniška praksa pri nas in marsikje taka, da se pokliče samo, če gre kaj narobe. Zelo težko pa nam gredo z jezika pohvale. Mi smo jih deležni kar nekaj in moram reči, da je to gotovo ena izmed lepših plati tega dela," pove Matjaž Križaj.

Doda, da je najbolj prodajan element decentraliziranega sistema Lunos še vedno element e2, ki ima več konkretnih, dobrih lastnosti. "Od tega, da je izredno tih, skoraj neslišen, do tega, da ne zavzame veliko prostora ter da je njegova učinkovitost glede na slišnost in samo delovanje izredno velika. Kot primer: v eni spalnici, otroški sobi, veliki 20 kvadratnih metrov, takšna rekuperatorna enota zamenja zrak štirikrat na dan. Poleg tega je e2 izredno majhen porabnik električne energije, vse deluje na 12 voltih, strošek električne energije je približno dva evra. Prednost je tudi to, da ga lahko namestimo tja, kamor je to potrebno. Na samem ogledu se ugotovi, kaj je najbolj smiselno, da bosta učinkovitost in optimizacija pretoka zraka najvišji. V stanovanjskih blokih z rekuperatorno enot e2 zelo pogosto nameščamo tudi ventilatorje Silvento, ki skrbijo za to, da konstantno odvajajo čezmerno vlago iz kopalnice. Istočasno ustvarjajo mini podtlak, ki skrbi za to, da se sveži zrak, ki prihaja skozi rekuperatorje, pomeša še v preostalih prostorih, kjer rekuperatorjev ni," pojasni sogovornik.

Naj svež zrak ne bo vezan le na izhode v naravo

Strinja se, da je preteklo leto dodatno okrepilo zavest posameznikov o pomenu ustreznega prezračevanja v zaprtih prostorih. "Letošnje leto je še posebej specifično, epidemija traja in traja, ne vemo, kdaj se bo končala. Gotovo pa je nekaj: poleg gibanja na svežem zraku šteje tudi kakovost zraka v notranjih prostorih. Prezračevanje je nedvomno eden izmed tistih pogojev, ki nas do neke mere preventivno varuje. Če nam nekdo 24 ur na dan prezračuje dom, smo si že zagotovili en del preventive pri svojem zdravju. Sicer je res, da so ljudje zaradi situacije, ki jo imamo pri nas in v svetu, na prezračevanje začeli gledati nekoliko drugače. Dejansko so spoznali, da je to eden od pogojev za kakovostno bivanje. Ker v zaprtih prostorih preživimo res ogromno časa, ali doma ali v službi, veliko je tudi dela od doma, je izredno pomembno, da smo deležni dovolj velike količine svežega zraka in kisika, ki ga telo potrebuje. Pomembno je predvsem, da vse to ni vezano zgolj na izhode v naravo, sprehode. Pomembno je, da imamo takšen zrak tudi v bivalnih prostorih. Tako kot je za kakovost našega življenja pomembno, da imamo kakovostno ležišče za dober spanec, da se zjutraj zbudimo spočiti, napolnjeni z energijo, tako je tudi ključnega pomena, da v času, ko počivamo ali delamo, vdihavamo svež zrak. S tem si olajšamo vse preostalo," sklene sogovornik.