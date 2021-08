Španci po rokometni drami spravili v žalost Švede

Francoski in španski rokometaši so se že prebili v polfinale olimpijskega turnirja v Tokiu. Francozi so na današnjem prvem četrtfinalnem dvoboju v dvorani Yoyogi zanesljivo premagali tekmece iz Bahrajna z 42:28 (21:14), Španci pa so bili v veliko bolj izenačenem obračunu boljši od Švedov s 34:33 (18:20).