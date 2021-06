OI v Tokiu brez gledalcev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji OI na Japonskem so sicer 21. junija sporočili, da si bo lahko olimpijske boje v živo ogledalo do 10.000 domačih gledalcev. Tujim so že pred časom prepovedali obisk iger.

Guvernerka Tokia Yuriko Koike je ob tem dodala, da se lahko protikoronski ukrepi tudi še spremenijo, če bi prišlo do dramatične spremembe in bi okužbe naraščale.

Odločitev o tem, koliko gledalcev bo lahko spremljalo paraolimpijske igre, pa so tokijski prireditelji zamaknili na 16. julij, teden dni pred začetkom olimpijskih iger.