Fantastična Garnbretova vodi pred zadnjo disciplino!

Olimpijska kombinacija športnega plezanja je sestavljena iz treh disciplin: hitrostno plezanje, balvani in težavnostno plezanje. Naslov olimpijske prvakinje bo osvojila tista, ki bo imela najnižji zmnožek uvrstitev iz posameznih disciplin. Na primer, če je plezalka 8. v hitrosti, 2. na balvanih in 1. v težavnosti, je njen zmnožek 16 oz. 16.00 (8x2x1).

Hitrost: Garnbretova z državnim, Poljakinja s svetovnim rekordom V dvoboju za peto mesto v hitrosti je premagala Jessico Pilz in s 7,81 postavila nov slovenski rekord. Foto: Guliverimage

Janja Garnbret je uvodno disciplino, hitrostno plezanje, ki je potekala na izpadanje, končala na visokem petem mestu.

Korošica se je v prvem poskusu, v boju za polfinale, pomerila s poznejšo drugouvrščeno Francozinjo Anouck Jaubert in ji priznala premoč.

V drugem boju na izločanje je bila na 15-metrski steni hitrejša od Američanke Brooke Raboutou, tako da je napredovala v dvoboj za peto mesto. V tem je 22-letnica plezala hitro, kot še nikoli, in z novim državnim rekordom (7,81) ugnala Avstrijko Jessico Pilz.

Zmagovalka hitrosti je Poljakinja Aleksandra Miroslaw, s 6,84 je postavila nov svetovni rekord.

Balvani: Korošica zanesljivo najboljša v balvanih

Janja je kot edina preplezala do vrha prvega balvana.Plezalke čakajo trije balvanski problemi. Foto: Anže Malovrh/STA Ob 11.30 se je začela balvanska preizkušnja na nizkih stenah in brez vrvi, bistvo je v čim manj poskusih doseči vrh. Slovenska plezalka je v kvalifikacijah vseh pet balvanskih problemov rešila v prvem poskusu in zanesljivo osvojila prvo mesto.

Garnbretova je kot edina od osmerice uspešno prišla do vrha prvega balvana, in to v prvem poskusu. Podobno zgodbo je ponovila tudi na drugem balvanu. Tudi na tem je kot edina prišla do vrha in si še pred tretjim balvanskim problemom zagotovila prvo mesto v balvanih in prevzem vodstva v skupnem seštevku kombinacije.

Težavnost: Garnbret vodi pred zadnjim dejanjem

Ob 14.10 bo na sporedu še veliki finale v težavnosti, kjer so plezalci med plezanjem pripeti na vrv, cilj pa je doseči čim večjo višino oz. vrh smeri. Garnbretova pred zadnjo disciplino vodi, z zmnožkom 5, druga je specialistka za hitrost Miroslawa (8), tretja Japonka Miho Nonaka (9).

Finale olimpijske kombinacije, ženske

Tekmovalka Hitrost Balvani Težavnost Točke Janja Garnbret (SLO) 5 1 5 Aleksandra Miroslaw (POL) 1 8 8 Miho Nonaka (JAP) 3 3 9 Anouck Jaubert (FRA) 2 6 12 Brooke Raboutou (ZDA) 7 2 14 Akiyo Noguchi (JAP) 4 4 16 Jessica Pilz (Aut) 6 5 30 Seo Chae-hyun (KOR 8 7 56

Vrstni red po kvalifikacijah (hitrost/balvani/težavnost):

1. Janja Garnbret (SLO)

(14x1x4=56)

2. Seo Chaehyun (KOR)

(17x5x1=85)

3. Nonaka Miho (JAP)

(4x8x3=96)

4. Noguchi Akiyo (JAP)

(9x3x6=162)

5. Brooke Raboutou (ZDA)

(12x2x8=192)

6. Jessica Pilz (AVS)

(11x9x2=198)

7. Aleksandra Miroslaw (POL)

(1x20x19=380)

8. Anouck Jaubert (FRA)

(2x13x15=390)

Garnbretova prva v kvalifikacijah

V kvalifikacijah je nastopilo 20 tekmovalk, v finale pa se jih je uvrstilo osem. Garnbretova je sredine kvalifikacije opravila najbolje od 20 športnih plezalk, ki so se uvrstile na olimpijske igre, kjer je športno plezanje na sporedu prvič. V hitrosti je osvojila 14. mesto, kar je bilo slabše od pričakovanj, a je stvari na svoje mesto postavila že na balvanih. Vse štiri balvanske probleme je razvozlala že v prvem poskusu, kar ni uspelo nobeni od tekmic, in prevzela skupno vodstvo. Zmago je obdržala tudi po četrtem mestu v težavnostnem plezanju.

Prvi olimpijski prvak v športnem plezanju je postal Španec Alberto Gines Lopez. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila srebrni Američan Nathaniel Coleman in bronasti Avstrijec Jakob Schubert. Foto: Guliverimage

Zgodovinsko zlato v športnem plezanju presenetljivo v Španijo

Prvi komplet odličij v športnem plezanju na prizorišču Aomi Urban Sports Park so podelili že včeraj. Prvi olimpijski prvak v športnem plezanju je presenetljivo postal 18-letni Španec Alberto Gines Lopez, drugi je bil 24-letni Američan Nathaniel Coleman, bronasto odličje je po dramatičnem zaključku na steni za težavnost, ki je krepko premešal vrstni red pri vrhu, pripadlo 30-letnemu Avstrijcu Jakobu Schubertu.