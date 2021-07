Francozi premierni prvaki, Riner z največ olimpijskimi odličji v zgodovini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozi so olimpijski prvaki v tekmovanju mešanih ekip.

Francozi so olimpijski prvaki v tekmovanju mešanih ekip. Foto: Reuters

V prvem olimpijskem tekmovanju mešanih ekip v judu je zlato odličje šlo v roke Francozom, ki so v Tokiu s 4:1 premagali Japonce. Francoz Teddy Riner je s tem uspehom osvojil svojo peto olimpijsko medaljo in tako postal največkrat nagrajeni judoist na olimpijskih igrah. Bronaste medalje se veselijo izraelski in nemški judoisti.