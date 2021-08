Naziva kraljice in kralja mnogoboja pripadla Thiamovi in Warnerju

Dvaintridesetletni Warner je danes zaključil atletski spored po zmagi v deseteroboju. Čeprav ni bilo realno pričakovati svetovnega rekorda, je Kanadčan storil dovolj, da je kot četrti zemljan presegel magično mejo 9000 točk.

Ustavil se je pri 9018 in zanesljivo, za skoraj 300 točk ugnal najbližjega tekmeca, sicer svetovnega rekorderja, Francoza Kevina Mayerja. "To je noro. Vse odkar sem bil otrok, sedel na kavču in gledal atletiko z mamo, sem sanjal o tem trenutku. Ko sem bil star šest let, sem v šolskem projektu zapisal, da bom nekoč nastopil na igrah in mogoče kdaj tudi sam osvojil zlato kolajno," je zbranim novinarjem danes razlagal zmagovalec deseteroboja.

"Vedno zaupam vase. Ko sem v Riu končal z bronasto kolajno, sem bil hkrati zadovoljen in razočaran, saj sem si želel na sam vrh. Ta izkušnja mi je pomagala do te izjemne predstave v zadnjih dveh dneh. Ves trud je poplačan," je še dodal Warner.

Thiamova postala druga v zgodovini, ki je uspela ubraniti zmago s prejšnjih iger

Pri ženskah je s sedmimi disciplinami najbolje opravila Nafissatou Thiam, ki je postala druga v zgodovini, ki je uspela ubraniti zmago s prejšnjih iger. Že v Riu je Belgijka slavila, tokrat pa je svoje ime vpisala ob bok svetovne rekorderke Američanke Jackie Joyner-Kersee, ki je bila najboljša leta 1988 v Seulu in 1992 v Barceloni.

Zmagovalka Nafissatou Thiam. Foto: Guliverimage

"Ta uspeh se občuti tako dobro, kar ne morem verjeti. Sem zelo čustvena, a občutkov ne znam opisati," je po prejemu zlate kolajne dejala 26-letnica iz Bruslja.

"Prvi dan je bil zame zelo zahteven, zato sem se morala za drugega zbrati. Vedela sem, da mi morajo uspeti dobri izidi v skoku v daljino in kopju. Trener me je ves čas spodbujal, verjel vame in zares sem vesela, da se je vse skupaj poklopilo," je še dodala Thiamova.

s 6791 točkami je precej zaostala za osebnim rekordom (7013), ki je tretja znamka v vsej zgodovini. Vseeno je za 102 točki ugnala Nizozemko Anouk Vetter, še 99 točk več je zaostala Emma Oosterwegel, prav tako iz Nizozemske.

Atletika, deseteroboj, moški:

ZLATO: Damian Warner (Kanada)

SREBRO: Kevin Mayer (Francija)

BRON: Ashley Moloney (Avstralija)



Atletika, sedmeroboj, ženske:

ZLATO: Nafissatou Thiam (Bel)

SREBRO: Anouk Vetter (Niz)

BRON: Emma Oosterwegel (Niz)