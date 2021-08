Legendarni Američan udaril po rojakih: Popolna blamaža

Američani že od leta 2000 niso osvojili zlata v disciplini, ki so jo pred tem obvladovali. Na velikih tekmovanjih v zadnjih dveh desetletjih so njihove nastope pogosto pokvarile napake ter tudi dopinške kazni posameznikom v štafeti, izpostavlja nemška tiskovna agencija dpa.

V današnjih kvalifikacijah sicer niso izpustili palice, kot se jim je to pripetilo na igrah v Pekingu leta 2008, sta pa novi olimpijski podprvak na 100 metrov Fred Kerley in peti iz posamične tekme Ronnie Baker imela velike težave pri drugi predaji. Izgubljenega časa niso uspeli nadoknaditi, tako da je štafeta ZDA v svoji kvalifikacijski skupini osvojila šesto mesto.

Jamajška štafeta je zdaj v še večji vlogi favorita za olimpijski naslov. Foto: Reuters

S tem so izpadli iz tekmovanja, veliki favoriti za zlato v petkovem finalu pa bodo znova olimpijski prvaki iz Ria Jamajčani. Ti so tokrat brez Usaina Bolta, zato so Američani upali, da bi lahko vendarle prišli do tako želenega zlata.

Razplet je komentiral Carl Lewis, ki ni videl veliko dobrih stvari v nastopu Američanov. "Vse so naredili narobe. Podajanje palice je napačno, tekači so na napačnih mestih v štafeti, jasno je, da ni pravega vodenja," je na Twitterju zapisal dobitnik šestih medalj v štafetnih sprintih na velikih tekmovanjih.

The USA team did everything wrong in the men's relay. The passing system is wrong, athletes running the wrong legs, and it was clear that there was no leadership. It was a total embarrassment, and completely unacceptable for a USA team to look worse than the AAU kids I saw .