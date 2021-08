Britanka v solzah poskrbela za najbolj ganljiv trenutek dneva #video

Olimpijske igre v Tokiu se počasi prevešajo v zaključek. Danes so tekmovanje začele tudi atletinje v sedmeroboju, ki so prvi dan tekmovanja opravile s štirimi disciplinami. Za najhrabrejšo potezo dneva je poskrbela Britanka Katarina Johnson-Thompson, ki je zaradi poškodbe noge predčasno končala zadnjo disciplino dneva, tek na 200 metrov. Svetovna prvakinja iz leta 2019 je po približno polovici preizkušnje zaradi poškodbe v bolečinah in solzah obležala na tleh. Kljub temu pa je zavrnila pomoč zdravniške službe, ki je želela sedmerobojko odpeljati na vozičku, vstala in odšepala do ciljne črte, kjer so jo navdušeno pozdravili tekmice in zbrani na stadionu.

Great Britain's 🇬🇧 Katarina Johnson-Thompson (@JohnsonThompson) took an unfortunate fall during the 200m heptathlon. Fans react with words of encouragement as she finished the race despite her injury 💪🏽https://t.co/upavsUEiuN



Presented by @VisaCA #OlympicMoments pic.twitter.com/2XF9leCA7c — CBC Olympics (@CBCOlympics) August 4, 2021

28-letna Liverpoolčanka je bila ena od glavnih favoritinj za osvojitev odličja, kljub temu da je končala preizkušnjo, pa je bila na koncu diskvalificirana, saj je ob padcu prestopila na drugo progo. Po prvem dnevu tekmovanja je v vodstvu Nizozemka Anouk Vetter, pred Belgijkama Noor Vidts second in Nafissatou Thiam. Johnson-Thompsova je imela ogromno smole že na olimpijskih igrah v Riu, kjer je bila v boju za zlato odličje, a je v skoku v daljino naredila tri prestope in ostala brez rezultata. Zdaj se je vrnila po lanskem decembru in strgani ahilovi tetivi, a jo je znova ustavila poškodba.

DISASTER for Katarina Johnson-Thompson who pulls up running the bend of the 200m in the final event of day 1 in the heptathlon.



She sunk to the floor, medics approached, but incredibly waves them away & limps through the finish. KJT is disqualified though after leaving her lane. pic.twitter.com/hB5cTGvpHz — Nick Hope - the dyslexic journalist🎙️👨‍💻🏊🏻‍♂️ (@NickHopeTV) August 4, 2021

