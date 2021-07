Misija izpolnjena, bakla je na cilju!

Imamo to! Imamo to baklo! Imamo jo na cilju! Po 82 dneh, po več kot 7 tisoč pretečenih kilometrih in po 9330 uradnih nosilcih bakle , »neuradnih« (spremljevalcih, otrok, naključnih tekačih) pa še vsaj enkrat toliko, je bakla končala svoje poslanstvo. Zadnji dan je obiskala še štiri občine, in sicer Prevalje, Mežico, Črno na Koroškem ter Ravne na Koroškem.

Prvi nosilec zadnjega dne je bil odlični mladi kolesar Teo Pečnik, ki je izpred gostišča Brančurnik, kjer je bakla tudi zadnjič prenočila, pedala pognal do klopi Bralne značke sredi Prevalj. Tam jo je zgrabil priznani mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, tudi avtor »športnih« uspešnic Košarkar naj bo! In Kolesar naj bo!, iz njegovih rok pa je bakla romala do dr. Matica Tasiča, župana Prevalj, ki jo je sprejel na stadionu Ugasle peči. Nato so prevaljski športniki prispevali svoj delež k baklini kilometrini, po atletski stezi so tekli nogometaši, košarkarji, smučarski skakalci, odbojkarji, plavalci, pa gasilci, predstavniki Karitasa, prostovoljka leta Terezija Vivod, dobitnik dveh kolajn s specialne olimpijade Gregor Juh in gluhoslepa plezalka Tanja Glušič.

Foto: Jure Banfi/OKS

Bakla se je odpeljala proti toku Meže višje v dolino do Mežice. Tudi v tem rudarskem mestu so gostitelji za prizorišče teka izbrali stadion, na katerem je naprej spregovoril župan Dušan Krebel, sledilo pa je deset krogov z nosilci iz različnih športnih panog, ki so imeli ob sebi mlajše nadobudneže. Zadnji se je predaji pridružil Srečko Gole, bolj znan kot kralj Matjaž. Četudi po legendi »pravi« kralj Matjaž spi v podzemlju Pece in se bo zbudil šele, ko se mu bo brada devetkrat ovila okoli mize, je bil naš tokratni dobri bradati mož še kako živ in živahen. Baklo je odpeljal do Glančnikovega rova nad Mežico, kjer je vhod v podzemni rov, namenil pa ji je nekaj vzpodbodnih besed, ki jih je bakla prenesla našim športnikom v Tokio.

Foto: Jure Banfi/OKS

Kar dramatično pa je bilo ob obisku predzadnje občine na popotovanju slovenske bakle. Nad Črno na Koroškem, kjer kar mrgoli (zimskih) olimpijcev, se je sprva utrgal oblak, lilo je kot iz škafa, začetek gostovanja bakle pa je bil visoko na Navrškem vrhu nad Črno, kjer je štart najdaljšega zipline v Sloveniji - Olimpline. Nekdanji smučar Aleš Gorza je po jeklenici ponesel plamenico, v dolino pa so jo s postankom zaradi naliva pripeljali domači gorski kolesarji. Sledilo je nekaj predaj do stadiona NK Peca, med nosilci sta bila denimo tudi Danilo Pudgar, nekdanji smučarski skakalec in trener, ter priznana motivatorka Marjetka Čas. Zatem so občinski gostitelji bakli pripravili dolg sprejem s kulturnim programom na stadionu, tudi tu je deževalo kot iz škafa. A dež ni oviral prisotnih z jekleno voljo, med katerimi je bila tudi županja mag. Romana Lesjak, ki je s Pudgarjem v močnem dežju celo zaplesala. Obisk v Črni je baklina karavana zaključila s fotografiranjem pri tabli z imenom te najbolj športne slovenske vasi.

Foto: Jure Banfi/OKS

Zaključek dneva, tedna, meseca in prve kariere slovenske bakle je bil na Ravnah na Koroškem, torej tam, kjer se je bakla v jeklarni SIJ Metal pred tremi meseci tudi simbolično rodila. Potem ko so že zjutraj z baklo znotraj kompleksa jeklarne tekli zaposleni Skupine SIJ, sponzorja OKS-ZŠZ, so popoldne pred vhodom v SIJ Metal navzoči znova lahko spremljali baklo. Zanjo je vnovič poprijela ambasadorka projekta Slovenska bakla Urška Žolnir Jugovar, ki je imela ob sebi ravenskega župana dr. Tomaža Rožena in mlade domače judoiste ter plavalce. Skupaj so tekli do bazena, kjer jih je sprejela Tjaša Oder, skupaj pa je živahna karavana pritekla do stadiona, kjer je sledil bogat tekaški in kulturni program. Tekli so mnogi koroški športniki, tudi olimpijci Damir Dugonjič, Mojca Sagmeister, Mirko Bauče, Tjaša Oder in Štefan Robač, prvi koroški športnik, udeleženec OI (leta 1956 v Cortini v smučarskem teku), ki bo pojutrišnjem dopolnil 90 let! Tekli so tudi paralimpijci, predvsem nekdanje reprezentantke v sedeči odbojki, ter seveda vsi predstavniki ravenskih športnih klubov in društev. Za konec so mladi sredi stadiona pripravili pet živih olimpijskih krogov in bakla se je s svojo ambasadorko Urško Žolnir Jugovar odpeljala s stadiona neznano kam. Kdaj in kje se bo ustavila, zaenkrat še ni znano, a verjamemo, da na nove podvige slovenske bakle ne bo treba čakati celo večnost. Morda le leto, dve ali tri ...

Foto: Jure Banfi/OKS

Vsebino omogoča Telekom Slovenije