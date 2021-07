Bakla pomahala olimpijcem in pozdravila Mohoriča

Le še 20 občin in pet delovnih dni je ostalo do konca največjega športnega povezovalnega projekta v Sloveniji, popotovanja slovenske bakle skozi vseh 212 naših občin! Zadnja delovna sobota je bila na Gorenjskem zelo pestra, tako zaradi raznolikih obiskov bakle kot zaradi spreminjanja vremena in dogodivščin med potjo po občinah Jezersko, Preddvor, Šenčur in Kranj.

Foto: Primož Pičulin

Začetek na Zgornjem Jezerskem je bil vse prej kot vremensko prijazen, saj je baklo pričakal dež in močan veter. Toda klenih Gorenjcev, še posebej pa Jezerjanov, ki so sredi gora vajeni tudi muhastega vremena, ni prav nič odvrnilo od teka po ulicah v središču kraja.

Foto: Primož Pičulin

Progo je trasiral kar župan Drejc Karničar, najmlajši sin znamenite jezerske družine Karničar, še vedno vrhunski turni smučar, alpinist in gorski reševalec.

Zbrane sta pozdravila župan in Milan Šenk, dolgoletni predsednik planinskega društva. Tudi številni drugi nosilci bakle so športno aktivni v planinah bodisi kot alpinisti bodisi kot reševalci, tako da jim 350 metrov dolg krog tudi v močnem dežju in vetru ni prišel do živega. Tekli so tudi smučarski tekači, pa kegljači na ledu, prostovoljni gasilci in predstavniki društva upokojencev.

Foto: Primož Pičulin

Sledil je obisk Preddvora, kjer je bakla svoje gostitelje pričakala v parku pri gradu Dvor. Z njo so – po nagovorih občinskega svetnika Jožeta Cudermana in prvega podpredsednika OKS-ZŠZ mag. Janeza Sodržnika – tekle vse preddvorske generacije skozi kraj okoli cerkve sv. Petra in skozi Lakmayerjev drevored, tudi v Preddvoru pa je vreme malce nagajalo tekačem.

Prisotnim sta pomahala tudi »grof in grofica« Dvora, veličastnega gradu, ki počasi dobiva bolj svežo podobo. Med premočenimi nosilci bakle sta bila tudi Jeli Cuderman, nekdanja smučarska tekačica, udeleženka ZOI v Sarajevu leta 1984, in Rajko Kopač, dvakratni paralimpijec, reprezentant v igri z zvenečo žogo.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Med obiskoma Preddvora in Šenčurja je imela bakla ravno toliko časa, da je skočila do novega terminala na brniškem letališču, kjer so se na letalo proti Tokiu vkrcali člani naše namiznoteniške reprezentance Bojan Tokić, Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar ter selektorka Andreja Ojsteršek Urh. Naše fanta sta prišli pozdraviti izkušeni olimpijki, naši športni ambasadorki Urška Žolnir Jugovar in Petra Majdič. Tako zlata judoistka Urška, ambasadorka projekta Slovenka bakla, kot nekdaj izjemna smučarska tekačica Petra sta sobotni odpravi na OI v Tokio namenili nekaj vzpodbudnih besed.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Popoldanski del kroženja bakle po Gorenjskem se je začel pri Osnovni šoli Šenčur, kjer so ji uvod pripravili pihalni orkester občine Šenčur, folklorno društvo Šenčur in župan Ciril Kozjek. Zatem je se kopica navdušenih tekačev razporedila po trasi okoli Šenčurja in bakla je začela s spoznavanjem lepega kraja pod patronatom svetega Jurija.

Ponosno so tekli košarkarji, nogometaši, lokostrelci, atleti, boksarji, športniki invalidi, gasilci, člani društva Bam.bi in občinske uprave, pa tudi nekdanji olimpijci Marko Cuderman, Bojan Ropret in Gregor Grilc.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Predaje so potekale na slab kilometer, vmes si je bakla ogledala tudi kamnitega svetega Jurija na krožišču in pa domovanje našega kolesarskega asa Mateja Mohoriča, ki je od letos tudi uradno občan Šenčurja.

Za konec sobotnega popotovanja je bila bakla še gostja Mestne občine Kranj. Bržčas bi težko našli športno lokacijo ali klub in društvo, ki ga bakla v skoraj dveurnem raziskovanju Kranja ni obiskala.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Začeli smo pri pokritem bazenu s plavalci, nadaljevali na letnem kopališču z vaterpolisti, pa na teniškem, košarkarskem in nogometnem igrišču, nadaljevali z gorskimi in cestnimi kolesarji od kolesarske piste v Stražišču prek Jelenovega klanca do dvorane na Zlatem polju, kjer je šla bakla tudi v plezalno steno.

Pred Bežkovo vilo jo je nato sprejel podžupan Janez Černe, ki jo je ponesel do končne lokacije na Slovenskem trgu. Vmes so baklo nosili številni kranjski športniki, med njimi tudi številni olimpijci in olimpijke.

Tekli – nekateri pa plavali, plezali ali kolesarili – so tudi Petra Robnik, Tjaša Vozel, Peter John Stevens, Vesna Fabjan, Maja Benedičič, Tina Čarman, Aljaž Troppan, Jošt in Marko Klančar, Eva Zalokar, Nika Por, Max Stollecker, Oliver Jangelov in mnogi drugi, pester dan pa je baklina karavana zaključila v družbi nekaj stotnij sodelujočih in gledalcev ob pozdravu kranjskega kolesarskega junaka Mateja Mohoriča, ki se je zbranim na Slovenskem trgu za nekaj minut oglasil prek telefona neposredno iz Francije, kjer ga jutri na Elizejskih poljanah čaka konec letošnje fenomenalne Dirke po Franciji.

Jutri bo bakla po napornem tednu počivala, v ponedeljek pa nadaljuje odisejado po Gorenjski in sicer v občinah Cerklje, Komenda, Vodice in Naklo.

