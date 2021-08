Kanadčanke razžalostile ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadska ženska nogometna reprezentanca je na olimpijskem turnirju v Tokiu pripravila presenečenje in v polfinalu izločila svetovne prvakinje Američanke z 1:0.

Tekmo proti močni vrsti ZDA, v kateri sta igrali tudi slovite Megan Rapinoe, Alex Morgan in Julie Ertz, je odločila enajstmetrovka Jessie Fleming v 74. minuti.

Američanke so sicer trikratne olimpijske prvakinje, potem ko so zapovrstjo slavile 2004, 2008 in 2012. Branilke naslova z zadnjih OI Nemke se niso uvrstile na letošnji turnir.

Kanadčanke, ki so bile bronaste na OI 2012 in 2016, bodo v petkovem finalu igrale proti Avstraliji ali Švedski.