Kamenjali so jo na kolesu, a je vztrajala: v Tokiu s posebnim sporočilom

Raised in a country where females practising sport is seen as inappropriate, Masomah Ali Zada decided to flee to France in order to pursue her cycling dreams. She now hopes to inspire young girls around the world at #Tokyo2020. 🚴🏿#RefugeeOlympicTeam #StrongerTogether@refugees pic.twitter.com/VZc3O1Ks4L — Refugee Olympic Team (@RefugeesOlympic) July 10, 2021

Po podatkih Združenih narodov je po vsem svetu 82,4 milijona ljudi, ki so zaradi različnih razlogov morali zapustiti svoje domove. Od tega je 26,4 milijona beguncev, ki so zbežali celo iz svojih držav.

Zaradi neljubih dogodkov je bila številnim vzeta možnost športnega razvoja in zastopanja svoje države na večjih dogodkih. Na olimpijskih igrah v Riu 2016 so tovrstni športniki in športnice premierno dobili možnost nastopanja. Nič drugače ni v Tokiu in prav zanimiva je zgodba kolesarke Masomah Ali Zade, ki bo na sredinem kronometru nastopila kot prva.

V Afganistanu so jo obmetavali s kamenjem in sadjem

V življenju je morala 25-letna kolesarka prestati kar nekaj visokih ovir, ki so jo kot osebo dodatno utrdile, čeprav ji je bilo zelo težko. Rodila se je v Afganistanu in se leta 1996 zaradi politične krize skupaj s starši preselila v Iran. Tam jo je oče navdušil nad kolesarjenjem in nemudoma se je zaljubila v šport, ki ji predstavlja prav posebno svobodo. Ko je bila stara deset let, se je z družino vrnila v Afganistan, kjer je s sestro Zahro doživela številne napade. Med kolesarjenjem so ju namreč obmetavali s kamenjem in sadjem. Niso odobravali, da bi se predstavnica nežnejšega spola ukvarjala s športom.

#Tokyo2020: Masomah Ali Zada est la première femme cycliste afghane et la première réfugiée en #France à participer à des jeux olympiques. pic.twitter.com/5vGsWsqcKC — Mortaza Behboudi (@mortazabehboudi) July 20, 2021

Leta 2016 sta nato nastopili na dirki v Franciji, kjer so posneli tudi film "Majhni kraljici iz Kabula". Na njuno srečo je nato družini pomagal francoski odvetnik in uredil azil za bivanje v Franciji. Leta 2017 so se tako preselili v Lille, kjer zdaj študira, potem ko je s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja prejela mednarodno begunsko športno štipendijo.

Svetu bi rada prenesla posebno sporočilo

"V Afganistanu nisem mogla kolesariti kot v Iranu. Prepovedano je bilo. Nikdar nisem videla dekleta na kolesu v športnih oblačilih. V tistih časih veliko deklet sploh ni kolesarilo. Ljudje so bili nasilni, ko so naju videli. Mislili so, da je to v nasprotju s kulturo, vero, a to ni resnica. Le njim se je zdelo nenavadno, da so videli žensko na kolesu. Nikdar nisem pomislila na to, da bi zaradi tega prenehala kolesariti. Nasprotno. Rada bi spodbudila dekleta, da to počnejo, in pokazala, da je to v Afganistanu povsem normalno. Na kolesu imaš občutek svobode. Nihče ti ne more reči, da nečesa ne smeš početi, ker si ženska. Nikoli nisem našla športa, ki bi mi bolj ugajal," je svojo zgodbo razložila Masomah.

‘We’re so proud of her’: Afghanistan’s gutsy female cyclists ready to cheer on Masomah Ali Zada https://t.co/33YMFrFiq0 — NewsAsia (@newsasia360) July 27, 2021

S časom se na sredini progi ne bo obremenjevala, saj se zaveda, da najboljšim ne more parirati. A njen cilj je drugačen: "S tem, ko bom nastopila na olimpijskih igrah, želim v nasprotno prepričati tiste muslimanske ljudi, ki mislijo, da je neprimerno, da se ženska ukvarja s kolesarstvom in da ob tem nosi hidžab (pokrivalo, ki ga nosijo muslimanske ženske, op. a.). Rada bi pokazala, da lahko ženska počne, kar si želi."

Soj žarometov se bo na Masomah Ali Zado uperil v sredo ob 4.30, ko se bo podala na 22,1 kilometra dolgo progo. Spoznala jo bo širša kolesarska populacija in zagotovo bo po krstnem olimpijskem nastopu dobila tudi kakšnega novega sledilca/-ko na znani športni aplikaciji Strava, kjer lahko vidimo njene kolesarske podvige. V letošnjem letu je denimo prekolesarila 6.110 kilometrov, sledi pa ji le 38 ljudi – aplikacijo uporablja več kot 55 milijonov ljudi širom sveta.