Incident na ogledu proge za kronometer

Na trening vožnji so organizatorji olimpijskih iger v Tokiu potegnili nizozemsko kolesarko Anno van der Breggen s kolesa. Aktualna svetovna prvakinja v cestni dirki in kronometru si je skupaj z reprezentančno kolegico Annemiek van Vleutenovo ogledovala traso sredinega kronometra, ob incidentu pa si k sreči ni ničesar poškodovala in bo jutri napadala novo medaljo, potem ko je v Riu postala zlata na cestni dirki in bila bronasta na kronometru.

Kot poroča nizozemski medij Wielerflits, je eden od varnostnikov mislil, da Nizozemki nista tekmovalki na kronometru. Po neljubem dogodku so se organizatorji kolesarki večkrat opravičevali.

Incidentu ne želi posvečati pozornosti

Sprva je bilo govora, da naj bi jo celo potegnili s kolesa in se je znašla celo na tleh, vendar je slednje nato zanikala: "Želeli smo trenirati na Fuki Speedway progi. Ker so bile na trasi tudi kolesarke, ki so nenadzorovane kolesarile, je bila varnost poostrena. Nas so že ob prvem prehodu pregledali. Ko smo prišli čez isto točko še enkrat, je varnostnik še enkrat skočil pred kolesa. Incident ne bo vplival na moj sredin nastop na olimpijskih igrah in temu dogodku ne želim posvečati več pozornosti."

Dobro poznani japonski trener Kyosuke Takei je bil le nekaj metrov oddaljen od dogajanja in delil posnetek na družbenem omrežju Twitter, ob tem pa povedal: "Vsi so se morali zaustaviti zaradi napake organizatorja. V zmešnjavi so se spravili nad Anno … Organizator nima spoštovanja do kolesarjev. Že dolgo nisem videl kaj takšnega."

Smola za Nizozemce

Nizozemska kolesarska karavana je na olimpijskih igrah v Tokiu doživela že kar nekaj šokov. Annemiek Van Vleuten je bila po prečkanju ciljne črte na cestni dirki prepričana, da je osvojila zlato medaljo. Slavila je z visoko dvignjenima rokama, nato pa doživela manjši šok, ko so ji pojasnili, da je zmagovalka tekme v cilju že debelo minuto in 15 sekund. Zmaga Anne Keisenhofer je bila takšno presenečenje, da so Avstrijki čestitale le redke kolesarke.

Mathieu van der Poel je mislil, da bo pri skoku s skale spodaj deska, vendar je bila le na ogledu progre. Zaradi padca je predčasno končal lov za medaljo, ki je bila v njegovih mislih. Foto: Guliverimage

Eden od favoritov olimpijskega krosa Mathieu van der Poel je padel v prvem krogu, potem ko je mislil, da bo pod večjo skalo nameščena lesena rampa, ki je bila prisotna še na ogledu proge. Smola se je držala tudi BMX kolesarja Nieka Kimmanna, ki se je znašel na tleh, ko se je zaletel v enega od sodnikov, ki je nepremišljeno prečkal progo.