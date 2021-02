Zvezdnik zapušča ACH Volley

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitar Djurić in ACH Volley prekinila pogodbo

Od Mitarja Đurića so pri ACH Volleyju pričakovali več, a vse ni šlo po načrtih.

Od Mitarja Đurića so pri ACH Volleyju pričakovali več, a vse ni šlo po načrtih. Foto: CEV

Odbojkarski zvezdnik Mitar Djurić in ACH Volley sta sporazumno prekinila pogodbo, so sporočili iz vrst slovenskih državnih prvakov. Nekdanji grški reprezentant bosanskih korenin je v Tivoli prišel kot velika okrepitev, a se pri oranžnih zmajev ni proslavil. ACH Volley bo takoj trojček lovorik branil brez izkušenega Djurića.

"Mitar Djurić je zaključil z nastopi za ACH Volley Ljubljana. Klub in igralec sta se glede na pogodbeno možnost, da se po koncu tekmovanja lige prvakov razideta, sporazumno odločila prekiniti sodelovanje. Veseli nas, da je dvakratni svetovni klubski zmagovalec nosil dres slovenskih prvakov in svoje znanje ter izkušnje prenesel na mlajše igralce. Klub mu želi vse dobro na njegovi nadaljnji poti," so zapisali.

