Prihodnje svetovno odbojkarsko prvenstvo bo med 12. in 28. septembrom potekalo na Filipinih. V mestih Pasay in Quezon City bo tekmovalo rekordnih 32 reprezentanc, ki jih v soboto v Manili čaka žreb.

Slovenci so si s predstavami in visoko uvrstitvijo na svetovni lestvici, trenutno so četrti, priigrali odlično izhodišče. Žreb bodo dočakali kot nosilci v prvem bobnu. Ob njih bodo nosilci še gostitelji Filipinci, Poljaki, Američani, Francozi, Italijani, Japonci in Brazilci.

Slovenci bodo žreb dočakali kot nosilci. Foto: FIVB

Dvaintrideset reprezentanc, osem skupin

Na žrebu se bo 32 reprezentanc, prej jih je sodelovalo 24, razporedilo v osem skupin po štiri. Najboljši dve po skupinskem delu bosta napredovali v osmino finala.

V drugem bobnu so Iran, Ukrajina, Nizozemska, Kuba, Kanada, Srbija, Argentina in Nemčija. V tretjem bobnu bodo žreb dočakali Belgijci, Turki, Čehi, Bolgari, Egipčani, Katarci, Portugalci in Finci. V četrtem bobnu pa so Alžirija, Kolumbija, Libija, Južna Koreja, Čile, Romunija, Kitajska in Tunizija.

Tretji zaporedni nastop Slovencev

Naslov svetovnih prvakov bodo branili Italijani. Slovenci bodo na svetovnem prvenstvu nastopili tretjič.

Leta 2018 so ga končali na 12. mestu med 24 ekipami, leta 2022, ko so igrali tudi v Stožicah, so se prebili do bojev za kolajne. A na koncu izgubili polfinale in tekmo za tretje mesto ter končali kot četrti. Za Slovence bo to tretje zaporedno svetovno prvenstvo. Foto: Anže Malovrh/STA

Kdo bo s selektorsko taktirko vodil Slovence, še ni znano, pogodba se je Gheorgheju Cretuju iztekla po olimpijski sezoni. Prav tako še ni povsem jasno, kdo od izkušenejše starejše garde bo še naprej pomagal reprezentanci. Eden redkih, ki je po olimpijskih igrah povedal, da si bo vzel leto reprezentančnega premora, je bil Klemen Čebulj.

Svetovno prvenstvo bo po novih pravilih potekalo na vsaki dve leti in ne več na štiri.

Sploh prvič bodo na svetovnem prvenstvu nastopile tudi Slovenke.