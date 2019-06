Znani termini in prizorišča svetovnega prvenstva v odbojki 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna odbojkarska zveza je predstavila osem mest, ki bodo gostila svetovno prvenstvo v odbojki za moške, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom 2022 potekalo v Rusiji. Prav tako so razkrili sistem kvalifikacij za nastop na prestižnem tekmovanju.

Najboljše moške ekipe sveta se bodo med seboj pomerile v Moskvi, Sankt Peterburgu, Kaliningradu, Krasnojarsku, Kazanu, Jekaterinburgu, Ufi in Novosibirsku. Na ta način bodo organizatorji poskrbeli, da se bo prvenstvo dotaknilo celotne Rusije ter tako pustilo pozitivno odbojkarsko zapuščino državi in posameznim regijam. V prihodnjem letu bosta znani še dve mesti gostiteljici.

24 ekip v šestih skupinah

Na prvenstvu bo med 26. in 29. avgustom v skupinskem delu nastopilo 24 ekip, ki bodo razdeljene v šest skupin. V drugi del tekmovanja, ki bo potekal med 2. in 4. septembrom, napreduje najboljših 16 ekip, ki bodo razdeljene v štiri skupine s po štirimi ekipami. Zaključni del bo na sporedu med 7. in 11. septembrom, v njem pa bo zaigralo najboljših šest ekip.

Kako na SP?

Kvalifikacijski proces za moško in žensko svetovno prvenstvo je povsem nov. Država gostiteljica je samodejno uvrščena na prvenstvo, prav tako kot trenutni svetovni prvaki. Pravico nastopa na svetovnem prvenstvu bosta imeli tudi najboljši ekipi z vsakega celinskega prvenstva v letu 2021.

Zadnjih 12 mest bodo zapolnile reprezentance, ki še niso uvrščene na prvenstvo, a se nahajajo med najboljšimi 24 državami na svetovni lestvici, in se bodo med seboj pomerile na kvalifikacijskih turnirjih.

Žensko svetovno prvenstvo bosta leta 2022 gostili Nizozemska in Poljska.

