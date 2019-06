Želel je zgraditi zmagovito ekipo, a …

GEN-I Volley je v sezono vstopil z velikimi pričakovanji. Lovil je obe domači lovoriki, na koncu pa po hudem boju ostal brez nje. To je bil najverjetneje tudi glavni razlog, da so se vodilni pri novogoriški ekipi odločili za trenersko zamenjavo. "Potem ko smo po rednem delu osvojili prvo mesto, so najbrž vsi pričakovali, da bomo zmagali državno prvenstvo, a to je šport. Imeli smo tudi tri poškodovane igralke, od tega tudi prvo podajalko, na koncu pa klonili po peti tekmi," pravi slovenski strokovnjak, ki je z goriškimi strelami prišel tudi do polfinala pokala Challenge, kar je bil največji uspeh slovenske ženske klubske odbojke do zdaj.

Edino negativno stvar vidi v pokalu, kjer so malce presenetljivo izgubili v polfinalu proti kasnejšim zmagovalkam, odbojkaricam Calcita. "To je bil naš edini negativni moment v sezoni, a zgraditi ekipo praktično iz nič, ni lahko. Če bi s številkami ocenil sezono, bi rekel osem od deset," je še povedal.

Kam ga bo pote zanesla v prihodnje še ni znano

Kje bo nadaljeval trenersko poslanstvo še ni jasno. Pravi, da kakšne izrecne želje nima, saj je treniral praktično že po celi Evropi in prav povsod se je počutil dobro. "Zagotovo se najboljša odbojka igra v Italiji, Turčiji, Rusiji, Franciji, Nemčiji in Poljski in tudi Romuniji. Tudi na Madžarskem se je dvignil nivo, enako velja za Grčijo. Nimam prioritet."

Bolj kot nova destinacija ga zagotovo zanima projekt in vizija kluba. Ta ga je nenazadnje privabila tudi nazaj v Novo Gorico, a se je ljubezen med obema stranema končala že po eni sezoni. "Želel sem zgraditi zmagovito ekipo, a lastniki so menili drugače in se odločili, kot so se," še pove Lipicer Samec, katerega je na klopi Novogoričank zamenjal Tilen Kozamernik.

Preberite še: