Znane so polfinalistke EP

Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znane vse polfinalistke. To so Turčija, Srbija, Nizozemska in Italija. Danes sta si v Beogradu napredovanje zagotovili Srbija in Italija. Slednja je s 3:0 presenetljivo gladko opravila z Rusijo, branilka naslova Srbija pa je oddala niz proti Franciji, a vseeno zanesljivo napredovala v boj za kolajne.