Slovenke pred zahtevnim izzivom

Maribor bo danes in jutri prizorišče zaključnega turnirja srebrne evropske lige, na katerem si bo slovenska reprezentanca skušala priigrati uvrstitev v zlato ligo. Tekmice Slovenk v polfinalu bodo ob 20. uri odbojkarice Bosne in Hercegovine. V drugem polfinalnem paru si bodo ob 17. uri nasproti stale Portugalke in Avstrijke.

Na zaključni turnir najboljše četverice, ki bo potekal v mariborski Lukni, so se poleg gostiteljice Slovenije uvrstile še Avstrija, Bosna in Hercegovina ter Portugalska. Slovenke, ki so s šestimi zaporednimi zmagami slavile v skupina A, bodo v polfinalu igrale proti izbrani vrsti BIH, s katero so se, sicer v močno spremenjeni zasedbi, pomerile že v neuspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. V našem taboru se zavedajo, da tekmice veljajo za favoritinje, a poudarjajo, da ima tudi mlada slovenska vrsta svoje adute.

"Mislim, da je škoda izgubljati besede glede njihove kakovosti, saj smo se v njihovo moč prepričali v nedavnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Po vsem analiziranem in videnem na tekmah skupinskega dela srebrne lige, ocenjujemo, da gre za zelo dobro reprezentanco, z eno oz. dvema izjemnima posameznicama. Vedeti moramo, da ekipa, ki ima v svojih vrstah igralko kot je Edina Begić, ki je igralka najvišjega evropskega nivoja, ne more biti slaba ekipa. Zavedamo se njihove moči, vemo, od kod nam preti nevarnost. A poznamo tudi naše prednosti, vemo, kje smo močni, in skušali bomo najti čim več naših dobrih, pozitivnih stvari in skriti malenkosti in težave, ki nas pestijo, ter skušati premagati tekmice," je dejal selektor Gregor Rozman.

"Mislim, da smo z ekipo dobro pripravljene na zaključni turnir, saj smo se v tem kratkem obdobju uspele ujeti v igri, predvsem pa dobro deluje naš ekipni duh. Znamo presenetiti z dobrimi začetnimi udarci in posledično tudi igro v obrambi, po tihem pa tudi pričakujemo, da bomo izkoristile prednost domačega igrišča. Želimo si podporo s tribun. Tekmice so seveda favoritinje, a se ne bomo predale vnaprej. Želimo si prikazati našo najboljšo igro in jih oddaljiti od mreže ter si tako priigrati boljše možnosti za zmago. Zavedamo se, da smo jo sposobne doseči in to moramo pokazati tudi na igrišču," je pred večernim srečanjem razmišljala podajalka izbrane vrste Eva Pogačar.

Prvi polfinalni obračun v mariborski Lukni bodo ob 17. uri odigrale odbojkarice Portugalske in Avstrije, Slovenija in Bosna in Hercegovina se bosta pomerili ob 20. uri.