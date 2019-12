Zaključni turnir pokala Slovenije v Kamniku

Zaključni turnir tekmovanja za pokal Slovenije za sezono 2019/20 bo gostil Kamnik. V boj za pokalno odbojkarsko lovoriko se bodo podale po štiri najboljše ekipe v moški in ženski konkurenci, naslov prvakov pa bosta branila ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Sekretar tekmovanj pri OZS je na podlagi prispelih ponudb za organizacijo zaključnega turnirja pokala Slovenije, ki bo potekal sredi januarja prihodnje leto, izbral organizatorja. To bo Odbojkarski klub Kamnik.

V petek, 17. januarja, bodo polfinalni tekmi igrale odbojkarice, dan pozneje bodo na sporedu moški polfinalni tekmi in ženski finale, v nedeljo, 19. januarja pa bo potekal še moški finale.

Na zaključnem turnirju najboljše četverice bo ACH Volley Ljubljana branil pokalni naslov, poleg ljubljanske ekipe bodo nastopili še Calcit Volley, Maribor in ekipo Hiša na kolesih Triglav.

Pri ženskah bodo povratne tekme četrtfinala na sporedu ta in prihodnji teden. Za zdaj so si uvrstitev v polfinale zagotovile le odbojkarice Luke Koper, na preboj med najboljša štiri moštva pa računajo še aktualne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, ki so na prvi tekmi s 3:0 premagale Ankaran in odbojkarice SIP Šempetra, ki so slavile nad Novo KBM Branik II.

Najbolj napeto bo 20. decembra v Mariboru, kjer se bosta srečala Nova KBM Branik in Gen-i Volley, na prvi tekmi so bile z 2:3 uspešnejše Štajerke.

