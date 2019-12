Tudi Bankirke gladko na zaključni turnir Pokala Slovenije

Kot zadnje so se na zaključni turnir pokalnega tekmovanja, ki bo od 17. do 19. januarja v Kamniku, uvrstile še odbojkarice Nove KBM Branik, ki so na povratni tekmi gladko s 3:0 ugnale GEN-I Volley. Na zaključni turnir so se že pred tem uvrstile odbojkarice SIP Šempetra, ki so bile tudi na drugi četrtfinalni tekmi prepričljivo boljše od druge ekipe Nove KBM Branika, Kamničanke, ki so gladko odpravila Ankarančanke ter Koprčanke, ki so dvakrat ugnale Krim.