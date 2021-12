Brez presenečenja v prvem polfinalu, v drugem do zmage državni prvak

V Tivoliju se je začel tudi zaključni turnir Pokala Slovenije za odbojkarje. V prvem polfinalu so odbojkarji ACH Volleyja vlogo favorita potrdili proti Salonitu, premagali so ga s 3:1 v nizih. Prvi polfinalni obračun tako ni postregel s presenečenjem, čeprav so se Kanalci dobro upirali favoriziranim Ljubljančanom, še posebno po prvem nizu, po katerem je bilo videti, da se bo četa Mladena Kašića sprehodila do finala. V nadaljevanju pa je Salonit pokazal precej boljšo igro, dobil drugi niz, tekmecem pa predvsem zaradi dobrih servisov pretil v preostalih dveh, v katerih pa je bil vseeno daleč od presenečenja.

Aktualni državni prvaki, odbojkarji Merkurja Maribora, so se po gladki zmagi nad branilci naslova, odbojkarji Calcita Volleyja, priključili ACH Volleyju v finalu odbojkarskega pokala. V polfinalu so znali izkoristiti odsotnost kamniškega reprezentanta Jana Klobučarja, ki je imel težave z bolečinami v hrbtu, glavni akter zmage pa je bil Ahmed Ihrbajri, ki je ob 67-odstotni natančnosti dosegel 22 točk.

Najbolj izenačen je bil prvi niz. Kamničani so že vodili z 11:7, toda Štajerci so se zbrali, vzpostavili ravnotežje, zmagovalca prvega niza pa je odločila končnica, ki jo je z blokom dokončno odločil Filip Kovačević.

Finale bo v sredo ob 20.30.