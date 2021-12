Mariborčanke in Kamničani bodo pokal branili v Tivoliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaključni turnir tekmovanja za Pokal Slovenije za sezono 2021/22 bo gostila Ljubljana, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. Obračuni najboljših štirih ekip v ženski in moški konkurenci bodo med 20. in 22. decembrom potekali v Hali Tivoli.