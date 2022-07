Svetovni prvaki za finale z ZDA, evropski prvaki proti olimpijskim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za prvo finalno vstopnico bosta obračunali ekipi Poljske in ZDA. Foto: Volleyballworld

Na zaključnem turnirju odbojkarske lige narodov v Bologni bosta danes znana oba finalista. V prvem polfinalu se bodo aktualni svetovni prvaki Poljaki udarili z Američani, v drugem pa si bosta nasproti stali evropska prvakinja Italija in olimpijska zmagovalka Francija.

Medtem ko je v ženski konkurenci zmagovalka letošnje izvedbe lige narodov že znana, to je Italija, bo zmagovalec v moški znan v nedeljo.

Za prvo finalno vstopnico se bosta ob 18. uri pomerili ekipi Poljske in ZDA. Prva se je v četrtfinalu namučila z Iranom, strla ga je šele po petih setih, Američani pa so s 3:1 izločili Brazilce. Ko sta reprezentanci igrali v predtekmovalnem delu, so s 3:1 zmagali Poljaki.

V večernem polfinalu bomo spremljali dvoboj Italije in Francije. Foto: Volleyballworld Zvečer se obeta poslastica med gostitelji Italijani in Francozi. Zahodni sosedi so v četrtfinalu s 3:1 izločili Nizozemce, galski petelini pa s 3:0 Japonce. V skupinskem delu tekmovanja je medsebojni obračun s 3:0 pripadel Francozom.

Čez dober mesec sledi vrhunec

Dober mesec po koncu lige narodov sledi vrhunec reprezentančne sezone, svetovno prvenstvo, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska.

Stožice bodo gostile kar štiri od šestih skupin, pa tudi tekme osmine finala in četrtfinala. Vstopnice so že na voljo. Tekme za odličja bodo na Poljskem.

Slovenci so v skupini s Kamerunom, Francijo in Nemčijo.