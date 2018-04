Za dobro opravljeno delo dobil novo pogodbo

"Vesel sem, da bom še naprej igral v najmočnejši ligi na svetu. Pozitivno gledam na nove izzive, ki nas čakajo. Klub je dobro organiziran, v njem imam vse, kar potrebujem. Hvala vodstvu za zaupanje, hvala pa tudi mestu in navijačem," je za spletno stran kluba dejal 31-letni podajalec, ki je v preteklosti veliko menjal klube. Igral je za Šoštanj, Salonit Anhovo, ACH Volley, Skra Belchatow, Maliye Milli Piyango, Narbonne Volley, Beauvais, Jenisej Krasnojarsk in Halbank Ankaro.

Tudi pri ekipi Radoma so zadovoljni, da so zadržali enega od svojih najboljših igralcev. "Lahko smo ponosni, da želi Dejan nadaljevati pri nas, da ceni našo organiziranost in kakovost. Njegova predanost in volja za delom je vsekakor zelo dobrodošla za naš napredek," je z Vinčićem zadovoljen trener Robert Prygiel.

Czarny Radom je pred zadnjim, 30. krogom poljskega prvenstva na osmem mestu, za končnico, v kateri bo igralo šest najboljših ekip rednega dela, nima več možnosti.