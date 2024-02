Urnaut blestel na Japonskem, Ropretovim italijanski derbi, Štern in Pajenk poražena v Grčiji

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je pretekli konec tedna na dveh tekmah japonskega prvenstva vlekel voz svojega JTEKT Stings ter s soigralci dosegel zmago in poraz. Teden je prinesel kar nekaj derbijev slovenskih reprezentantov. Kdo je bil dobre volje in kdo ne?

Urnautov JTEKT Stings se je v 15. krogu pomeril s tokijsko ekipo Great Bears in bil polovično uspešen. Prvo tekmo je Urnaut s soigralci izgubil z 1:3, na drugi tekmi so slavili po treh nizih.

Statistika Korošca je bila impresivna. Na prvi tekmi je namreč dosegel kar 42 točk, od tega 41 z napadom, še točko pa je dodal z blokom. Na drugi tekmi je k zmagi svoje ekipe prispeval 30 točk, 26 z napadom, dosegel je tri ase in tudi točko z blokom, so zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Urnautovi so na osmem mestu, ki ne vodi v končnico.

Poraz slovenskega dvojca na derbiju

Na grškem prvenstvu sta Alen Pajenk in Tonček Štern v dresu Olympiacosa doživela poraz s Panathinaikosom, ki je bil boljši s 3:1. Panathinaikos ima na prvem mestu grškega prvenstva pet točk prednosti pred drugouvrščenim Olympiacosom, ki ga čaka še en obračun.

Tonček Štern je z Olympiacosom izgubil na derbiju z vodilnim Panathinaikosom, ki je izgubil le eno od 16 tekem grškega prvenstva. Foto: Guliverimage

Štern je na tokratni tekmi dosegel 14 točk (deset z napadom, po dve z blokom in servisom), Pajenk pa jih je dodal osem (šest z napadom, po eno s servisom in blokom).

Derbi Ropretovim

Na moškem italijanskem prvenstvu so bile na sporedu tekme 20. kroga. Na derbiju sta se srečali ekipi Gregorja Ropreta in Jana Kozamernika – Sir Susa Vim Perugia in Itas Trentino, ki sta na drugem oziroma prvem mestu. Na koncu se je zmage s 3:1 veselila Perugia, za katero Ropret ni igral. Kozamernik je ob porazu vodilnega Trentina dosegel pet točk (štiri z napadom, eno z blokom).

Derbi med vodilnim Itas Trentinom, za katerega igra Jan Kozamernik, in drugo Perugio, katere član je Gregor Ropret, je pripadel Perugii. Foto: Guliverimage

Zmage se je veselila tudi Rana Verona, ob zmagi katere s 3:0 nad Cisterno je Rok Možič tokrat dodal 11 točk (deset z napadom, eno s servisom). Štajerec in soigralci zasedajo peto mesto.

Manj uspeha sta imela na poljskem prvenstvu Klemen Čebulj v dresu Asseca Resovie Rzeszowina in Žiga Štern z ekipo Slepsk Malow Suwalki. Oba sta bila v 23. krogu tekmovanja namreč poražena. Čebulj je dosegel točko, Štern dve. Čebuljevi so četrti, Šternovi enajsti.

Točko je v statistiko vpisal tudi Sašo Štalekar na nemškem prvenstvu, ki se je veselil nove zmage z Berlinom, ki je na prvem mestu lestvice nemškega prvenstva.

V Romuniji sta se zmage veselila tudi Dejan Vinčić in Urban Toman. Prvi je na mestnem derbiju v Bukarešti v dresu Rapida slavil zmago z 0:3 nad Dinamom, dosegel je točko z napadom, Toman pa je z Arcado Galati s 3:0 slavil zmago nad ekipo CSM Corona Brasov. Rapid je tretji, Arcada Galati pa mesto pred njim.

Lorena Lorber Fijok je k zmagi na grškem prvenstvu prispevala 12 točk. Foto: Guliverimage

V 19. krogu grškega prvenstva se je med odbojkaricami izkazala Lorena Lorber Fijok, ki je ob zmagi svojega Thirasa nad Arisom (3:2) v statistiko vpisala 12 točk (devet z napadom, tri z blokom). Njena ekipa je na tretjem mestu.

V drugi italijanski ligi je blestela Eva Zatković, ki je v dresu ekipe iz Coma slavila zmago po petih nizih, k njej pa prispevala 16 točk, 14 z napadom, po eno pa z blokom in servisom.

Mija Šiftar je na francoskem prvenstvu z ekipo Volley Mulhouse Alsace dosegla zmago, a je njena statistika tokrat ostala prazna.