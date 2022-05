Vuk Todorović ostaja član ACH Volley

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarski klub ACH Volley je sporočil, da Vuk Todorović ostaja član oranžnih zmajev tudi v prihodnji sezoni. Srbski podajalec je z Ljubljančani v tej sezoni osvojil trojno krono z naslovom v državnem prvenstvu, pokalu in srednjeevropski ligi.

Štiriindvajsetletni Todorović se kljub mladosti lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka s srbsko reprezentanco v pariškem finalu leta 2019, ko ji je nasproti stala prav Slovenija. V Beogradu rojeni Todorović je večino dosedanje kariere preživel v Vojvodini iz Novega Sada, po uspešni sezoni z ACH Volleyjem pa bo vsaj še eno sezono ostal v Ljubljani.

"Za nami je izredno uspešna sezona, v kateri nam je uspelo spisati lepo zgodbo. V ekipi smo ustvarili izjemno klimo in postali pravi prijatelji. Še naprej moramo ohranjati zmagovalno mentaliteto, ki jo ima ACH Volley že vrsto let, in vnovič osvojiti tri lovorike, v ligi prvakov pa pripraviti presenečenje," je za spletno stran kluba dejal 24-letnik.

ACH Volley je tako ob podaljšanju sodelovanja z izkušenima Alenom Šketom in Nikolo Gjorgievim ter blokerjem Mašulovićem uspel zadržati tudi srbskega podajalca, kar pomeni, da se jedro ekipe v naslednji sezoni ne bo pretirano spremenilo.