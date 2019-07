Vital Heynen je novi trener zvezdniške Perugie

Italijanski podprvak je v zadnjih letih veliko vložila v kader, a rezultati niso bili taki, kot so jih pričakovali vodilni v klubi. Tako so se po treh sezonah zahvalili Lorenzu Bernardiju. Italijanska legenda je v treh sezonah osvojila štiri lovorike - italijansko prvenstvo, dvakrat je osvojil italijanski pokal in enkrat še superpokal - kar je bilo za zvezdniško ekipo, ki ima v svojih vrstah med drugim tudi najboljšega odbojkarja na svetu Wilfreda Leona in srbskega zvezdnika Aleksandra Atanasijevića, premalo.

Heynen je v začetku leta 2018 sedel na klop tudi poljske reprezentance, s katero je nekaj mesecev kasneje v Italiji ubranil svetovni naslov. Že prej je bil zelo priznan in spoštovan, po tem uspehu pa mu je cena le še narasla. Zato niti ne čudi, da so se ga zaželeli tudi pri Perugii, ki bo skušala v naslednji sezoni z italijanskega vrha vreči Lube Civitanovo in prvič osvojiti ligo prvakov.

Preberite še: