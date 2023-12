V odbojki novo klubsko tekmovanje

Nikozija je bila pretekli teden prizorišče 12. kongresa srednjeevropskega odbojkarskega združenja Mevza. Na Cipru je Slovenijo zastopal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca. Največ pozornosti so predstavniki zvez namenili formatu in izvedbi novega klubskega tekmovanja pokala prvakov, so danes sporočili iz slovenske zveze.

Na kongresu so sodelovali predstavniki devetih držav – Avstrije, Cipra, Češke, Hrvaške, Izraela, Luksemburga, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

Dnevni red je zajemal raznovrstne teme s poudarkom na razvoju tekmovanj v dvoranski odbojki in odbojki na mivki, delegati so se posvetili tudi finančnemu delu ter potrdili tako finančni poročili za leti 2021 in 2022 kot tudi finančni načrt za leto 2024, so sporočili iz OZS.

Največ pozornosti so namenili formatu in izvedbi novega klubskega tekmovanja pokala prvakov, na katerem bi se pred začetkom vsake klubske sezone za lovoriko med seboj pomerili državni prvaki vseh devetih držav članic združenja Mevza.

V združenju želijo prvi pokal prvakov izpeljati že septembra leta 2024.

Želja združenja je tudi, da klubska tekmovanja izvede še v mlajših starostnih kategorijah. Sprva bi v okviru turnirja, ki je načrtovan za november 2024, tekmovali le državni prvaki in prvakinje v kategoriji do 20 let.

Naslednja skupščina Mevze bo prihodnje leto, odvijala se bo v organizaciji nove članice, odbojkarske zveze Luksemburga.

Preberite še: