Slovenski odbojkarici navdušili na Kongresnem trgu

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta na turnirju svetovne serije Beach Pro Tour Futures Ljubljana osvojili srebrno odličje. V velikem finalu na Kongresnem trgu sta priznali premoč Kitajkama Zhu Lingdi in Wang.

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Maja Marolt sta si finalni nastop zagotovili potem, ko sta v polfinalu po treh nizih, z 2:1 (21:15, 15:21 in 15:10) premagali kitajski predstavnici Xia in Lin. V drugem polfinalnem obračunu sta bili favorizirani Zhu Lingdi in Wang, z 21:15 in 21:13, uspešnejši od Avstralk Johnson in Stevens, ki sta zatem klonili tudi na srečanju za bronasto odličje, Xia in Lin sta slavili z 21:13 in 21:12.

Veliki finale je potekal pred nabito polnimi tribunami. Kotnikova in Maroltova sta bili na koncu za odtenek slabši od Zhu Lingdijeve in Wangove, ki sta slavili z 21:19, 22:24 in 15:12. Bronasto odličje pri ženskah je pripadlo kitajski navezi Xia in Lin.

Kotnikova izjemno zadovoljna z rezultatom

"Zdaj, takoj po tekmi, je prisotnega nekaj razočaranja, saj se zavedaš, kako blizu si bil zmagi. A glede na to, da pred tem turnirjem nikoli nisva zaigrali skupaj, da sva prišli tako daleč, najprej z zmago v skupini, nato še z zmagama v četrtfinalu in polfinalu ter če pogledava še dobro igro v finalu, se vidi, da sva vseskozi uspeli držati visoko raven. Z rezultatom sva zares lahko izjemno zadovoljni," je po tesnem porazu v finalu povedala Tjaša Kotnik.

Foto: Aleš Oblak

Maja Marolt, ki je tik pred zdajci zamenjala Tajdo Lovšin, sicer stalno partnerico Kotnikove in za katero je bil to šele prvi nastop na turnirjih svetovne serije, si je pred turnirjem želela uvrstitve v četrtfinale, na koncu pa se je zelo razveselila srebra: "S tem, kar sva prikazali, sem zelo zadovoljna. Kitajki sta zelo dobra ekipa in sta si zmago zaslužili. Naju so zmage stale napake, na podlagi katerih sta tekmici na koncu naredili razliko. A če ocenim celoten turnir, sva igrali zares dobro. Ponosna sem na najino igro in na ta uspeh."

Argentinca po dveh slovenskih parih izločila tudi Avstralca

V prvem moškem polfinalu smo spremljali razburljivo srečanje med Argentincema Amievo in Aveirom, ki sta bila v izločilnih bojih usodna za kar dva naša para, v repasažu za Nejca Zemljaka in Črtomirja Bošnjaka, v četrtfinalu pa za Jana Pokeršnika in Roka Bračka. Argentinska odbojkarja na mivki sta še enkrat navdušila v dvoboju z Avstralcema Schubertom in Hodgesom, od katerih sta bila boljša z 21:19 in 21:19. Drugo vstopnico za finale sta si z zmago nad Srboma Klasnićem in Kolarićem priigrala belgijska brata Vandecaveye.

Brona sta se nato veselila Avstralca Schubert in Hodges, moški finale med Amievo in Aveirom ter belgijsko dvojico Vandecaveye/ Vandecaveye še poteka.

Nastopilo sedem slovenskih parov

V Ljubljani je sicer nastopilo sedem slovenskih dvojic. V moški konkurenci so se, ob že zgoraj omenjenih parih, od nadaljnjega tekmovanja poslovili še Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk ter Marin Novak in Matija Primec. Pri ženskah so tekmovanje po prvem delu zaključile Nina Lovšin in Asja Šen ter Špela Morgan in Sara Valenčič.