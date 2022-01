Tudi Kamničani brez večjih težav z Bratislavo

Kamničani so se z novo zmago na lestvici izenačili s tretjeuvrščenim Union Raiffeisen Waldviertlom, od katerega pa imajo tekmo manj. Na prvih mestih sta ACH Volley in Merkur Maribor.

Kamničani so po pričakovanju vknjižili peto zmago v tem tekmovanju in jim zaenkrat dobro kaže v boju za uvrstitev na zaključni turnir. Tekme sicer niso začeli najbolj zbrano, a so hitro prišli k sebi in v nadaljevanju nadigrali Slovake. Razlika med ekipa je bila predvsem v napadu, domači so bili v njem mnogo bolj zanesljivi kot gosti, ki so naredili veliko napak. Skupno v vseh elementih kar 29.

Slovaki so na začetku tekme vodili s 6:4, a Kamničani so hitro odgovorili, prešli v vodstvo, po izidu 11:9 pa tekmece povsem nadigrali. Prav tako zanesljiva je bila njihova zmaga v drugem nizu, v katerem so nadzorovali zanesljivo prednost od začetka do konca, tudi v tretjem so že vodili z 8:2, a se nekoliko prehitro zadovoljili.

Tekmec jih je ujel, pred končnico pa prišel do vodstva z 20:17. Razpoloženi Miha Bregar in Danilo Pavlović pa vendarle nista dopustila, da bi se tekma zavlekla. Nik Mujanović, ki je tako kot še nekateri drugi igralci s klopi dobil priložnost v tretjem nizu, je izkoristil drugo zaključno žogo.