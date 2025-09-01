V živo: Turkinje ekspresno osvojile drugi niz. Kako bodo odgovorile Slovenke?

Slovenska ženska odbojkarske reprezentanca pravkar igra osmino finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim Turkinjam. Uvodni niz je po pravi drami s 30:28 pripadel slovenskim tekmicam, ki so dobile tudi drugega, tega precej lažje, s 25:13. Zmagovalke bodo kot zadnje napredovale v četrtfinale, v katerem se bodo merile z Američankami, ki so s 3:0 premagale Kanadčanke. Četrtfinale so si priigrale še Nizozemska, Japonska, Italija, Poljska, Brazilija in Francija.

Svetovno prvenstvo, osmina finala:

Ponedeljek, 1. september:

Slovenke, ki letos debitirajo na svetovnih prvenstvih, so na Tajsko pripotovale kot 25. rangirana ekipa svetovne lestvice. V skupinskem delu so z 1:3 izgubile proti Američankam, nato so proti Čehinjam vodile z 2:0, a izgubile z 2:3, za konec skupinskega dela pa s 3:0 premagale Argentino, ob ameriški zmagi pa potrdila napredovanje v izločilne boje.

V osmini finala pravkar izzivajo šesto reprezentanca sveta Turčijo, ki je v vlogi velike favoritinje in na tem prvenstvu še ni oddala niza. Zmagovalna zasedba bo v četrtfinalu igrala proti Američankam, ki so danes s 3:0 odpravile Kanadčanke.

Selektor Slovenk Alessandro Orefice je začel s preverjeno zasedbo Evo Pavlović Mori, Sašo Planinšec, Loreno Lorber Fijok, Neneh Sillah, Niko Milošič, Evo Zatković in Emi Jurič.

Slovenke se niso ustrašile tekmic, dobro odprle tekmo, razigrana v napadu je bila Lorber Fijok, ki je z rojakinjam ušla tudi na tri točke (10:7). Turkinje so nato strnile vrste, z delnim izidom 4:0 povedle. Sledilo je izjemno izenačeno nadaljevanje, Turkinje so si kot prve priigrale zaključno žogo za niza, a je niso izkoristile, nato so imele dve zaključni žogi za osvojitev niza Slovenke, pa so se nasprotnice s pomočjo Melisse Vargas vrnile, nato pa le unovčile četrto zaključno žogo in niz dobile s 30:28. Sillah je v prvem nizu dosegla sedem točk, Zatković in Lorber Fijok po pet.

Drugi niz se je začel po željah Turkinj, povedle so s 5:1 in Oreficeja hitro prisilile v time-out. Ta prav veliko ni pomagal, Turkinje so povsem prevladovale, z začetnimi udarci višale prednost in niz zanesljivo dobile s 25:13.

Orefice si je za tretji niz želel več poguma svojih varovank.

Američanke predzadnje četrtfinalistke SP na Tajskem Američanke so v osmini finala v Bangkoku gladko, s 3:0 (18, 21, 21) premagale Kanado. Američanke, ki so v predtekmovanju Slovenijo premagale s 3:1, so imele tokrat lažje delo. V prvih dveh nizih, so najbolje zaigrale, ko je bilo to najbolj potrebno, po izenačenih začetkih so do vodstva prišle z zanesljivo odigranima končnicama. V tretjem nizu pa so odpor tekmic zlomile že prej. Od tekmic so bile boljše predvsem v bloku, naredile so tudi manj neizsiljenih napak. Avery Skinner in Sarah Franklin sta dosegli 13 točk, Madison Skinner eno manj, toliko kot slednja jih je pri Kanadi zabeležila Anna Smrek. Vir: STA

Svetovno prvenstvo, osmina finala:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september: