Italijani še drugič v Katovicah "zaustavili" Slovence, ti za bron z Brazilci

Svetovno prvenstvo, Katovice, polfinale Sobota, 10. september

Italija : Slovenija 3:0 (21, 22, 21)

Dvorana Spodek v Katovicah je bila v soboto pozno zvečer še drugo leto zapored prizorišče slovensko-italijanskega obračuna v zaključni fazi največjih odbojkarskih tekmovanj. Lani so se sosedje udarili v finalu evropskega prvenstva, tokrat v polfinalu svetovnega. Tudi tokrat se je zmage veselila pomlajena zasedba Ferdinanda De Giorgija, ki bo v nedeljo zvečer Poljakom poskušala preprečiti izenačenje rekordnega zaporednega trojčka svetovnih prvakov. Do zdaj so bili trikrat zapored na svetovnem tronu le Italijani in Brazilci.

Selektor Slovencev Gheorghe Cretu je za polfinalni obračun pripravil spremembo in ga začel s sprejemalcem Gregorjem Ropretom. Slovenci so po prvi dobljeni točki obstali, Italijani pa silovito prisilili in povedli s 7:1. Romun je tokrat že po nekaj minutah posegel po taktični menjavi in v igro namesto korektorja Tončka Šterna poslal tretjega sprejemalca Roka Možiča. Menjava je sprva obrodila sadove, Slovenci so se približali azzurom na zgolj točko (8:7), a so ti v nadaljevanju znova vzeli vajeti v svoje roke, povedli za šest (20:14), Cretujeva četa je prednost sicer nekoliko stopila, a niz je s 25:21 pripadel Italijanom.

Drugega so Slovenci začeli bolje, vse do 13 točke je bilo izenačeno, nato pa so bili Italijani vselej korak spredaj, povedli s 24:20, izkoristili tretjo zaključno žogo in povedli z 2:0. Tretji niz bi se za Slovence težko slabše začel, Italijani so ga odprli s 5:0, cretu je v nadaljevanju Ropreta zamenjal z Dejanom Vinčićem, Slovenci so se postopoma približevali in jih pri 16 ujeli, a zaključek niza in obračun je pripadel Italijanom.

"Danes se mi zdi, da če bi odigrali še tri nize, ne vem, če bi osvojili še kakšnega. Danes nismo bili dobri, mogoče je na to vplivala tudi njihova izjemna igra, res so bili fenomenalni. Vsakič, ko smo jih pritisnili s servisom in so imeli visoko žogo, so dobro odigrali ali potem zaključili z drugim napadom. Vedeli smo za kakšno reprezentanco gre in na kakšen način igrajo, a danes so preprosto bili boljši," je po porazu dejal Dejan Vinčić.

Poljaki ostajajo v igri za to, kar je uspelo le dvema

V prvem polfinalu sta se za mesto v velikem finalu udarili Brazilija in Poljska, ki je slavila s 3:2 v nizih. Gostitelji po zmagi ostajajo v igri za izjemen podvig, tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, kar je do zdaj uspelo le Italiji (1990, 1994, 1998) in njihovim večernim tekmecem (2002, 2006, 2010), ki so sedmič zapored igrali v polfinalu SP, a so tokrat ostali brez finala. Poljska je po petih setih premagala Brazilce. Foto: Volleyballworld

Uvodni niz se je, potem ko so sicer bolje začeli domači, končal z zmago Brazilcev. Ti so v vodstvo prišli sredi niza in majhno prednost obdržali, Poljaki so sicer v spektakularni akciji še ubranili zaključno žogo, a je Brazilija zahtevala ogled posnetka, ki je potrdil njeno zmago.

V drugem dvomov o zmagi ni bilo, Poljska je pobegnila na krilih kapetana Bartosza Kureka in Aleksandra Sliwke (17:10, 21:14), te prednosti pa domačini niso zapravili.

Tretji niz se je razpletel podobno; ko so Poljaki z nekaj bloki in napadi Kureka prišli do vodstva, ga niso več spustili iz rok. Brazilija je ob koncu še ubranila dve zaključni žogi, a so Poljaki po minuti odmora prišli do zmage v nizu.

V dolgo izenačenem četrtem si nobena ekipa ni priborila več kot dve točki naskoka vse do 20:16, ko so Brazilci prvič konkretno povedli. Pri 18:23 se je zdela Poljska v izgubljenem položaju, a je še zmogla približanje na 21:23. Vendar so potem domači naredili napako pri servisu, blok Brazilije pa je poskrbel za izenačenje v nizih na 2:2.

Peti niz se je prelomil pri 12:12. Po brazilskem servisu v mrežo so domači dobili še točko za 14:12, nato pa pred navdušenimi navijači v nabito polni dvorani Spodek potrdili zmago in vstop v finale.

Svetovno prvenstvo, Katovice, polfinale Sobota, 10. september

Italija : Slovenija 3:0 (21, 22, 21)



Poljska : Brazilija 3:2 (-23, 18, 20, -21, 12)

Dvorana Spodek, gledalcev 9000, sodnika: Simonović (Švica), Mokry (Slovaška).

Poljska: Popiwczak, Kaczmarek, Kurek 24, Klos, Lomacz, Sliwka 18, Kochanowski 6, Semeniuk 23, Zatorski, Kwolek, Janusz, Bieniek 7 Fornal, Poreba.

Brazilija: Rezende 1, Fernandes, De Souza 12, Leal 12, Leao 2, Gil, Nascimento, Saatkamp 10, Hoss, Souza 18, Santos, Moreira, Resende 10, Gualberto, Ferreira.