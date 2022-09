O zgodovini ne razmišljajo, a maščevanje bi bilo sladko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slovenskimi odbojkarji je ena najpomembnejših tekem reprezentančnih karier. Ob 21. uri se bodo v ponovitvi finala lanskega evropskega prvenstva v dvorani Spodek v Katovicah pomerili z evropskimi prvaki Italijani. Že pred tem bosta ob 18. uri prvi polfinale igrali gostiteljica Poljska, ki lovi tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka, in Brazilija.

Dvorana Spodek v Katovicah bo še drugo leto zapored prizorišče slovensko-italijanskega obračuna v zaključni fazi največjih odbojkarskih tekmovanj. Lani so se sosedje udarili v finalu evropskega prvenstva. Slovenci so takrat še z Albertom Giulianijem na selektorskem mestu vodili z 2:1 v nizih, nato pa je pomlajena zasedba azzurrov, ki jo uspešno vodi Ferdinando De Giorgi, priredila preobrat in našim odbojkarjem preprečila, da bi okoli vratu prejeli zlata odličja.

Tokrat si bosta tekmeca nasproti stala v polfinalu svetovnega prvenstva. Slovenci bodo v tem igrali prvič, na drugi strani pa se favorizirani Italijani potegujejo za četrti naslov svetovnih prvakov, prvega po letu 1998.

"Italijani bodo zagotovo v vlogi favoritov, v četrtfinalu so premagali olimpijske prvake, tako da bomo šli v dvoboj, kjer se bomo borili za vsako žogo in pustili srce na igrišču. Čeprav o zgodovini ne razmišljamo, pa bi bili zagotovo vsi veseli, če bi se jim lahko maščevali za tisti poraz v finalu evropskega prvenstva," pred večernim dvobojem, v katerem si že lahko zagotovijo odličje na SP, pravi kapetan Tine Urnaut.

Zasedba Gheorgheja Cretuja se bo z Italijo pomerila ob 21. uri.

"Čeprav o zgodovini ne razmišljamo, pa bi bili zagotovo vsi veseli, če bi se jim lahko maščevali za tisti poraz v finalu evropskega prvenstva," pred večernim dvobojem, v katerem si že lahko zagotovijo odličje na SP, pravi kapetan Tine Urnaut. Foto: CEV

V tej sezoni sta se reprezentanci enkrat že srečali, in sicer v elitni Ligi narodov, ko se je zmage s 3:0 na turnirju na Filipinih veselila Italija. Takrat Slovenci niso nastopili v polni zasedbi, manjkal je Klemen Čebulj, Tine Urnaut in Dejan Vinčić pa sta se po poškodbah vračala v tekmovalni ritem.

Bodo Poljaki po prvem polfinalu še v igri za tretji zaporedni naslov? Foto: Guliverimage

Poljaki po to, kar je uspelo le dvema

Polfinale svetovnega prvenstva se bo začelo ob 18. uri, ko se bosta za mesto v velikem finalu udarili Brazilija in Poljska. Gostitelji se potegujejo za izjemen podvig, tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov, kar je do zdaj uspelo le Italiji (1990, 1994, 1998) in njihovim večernim tekmecem (2002, 2006, 2010), ki že sedmič zapored igrajo v polfinalu SP.

Svetovno prvenstvo, Katovice, polfinale Sobota, 10. september

18.00 Poljska - Brazilija

21.00 Slovenija - Italija