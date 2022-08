Nov boleč poraz Argentincev, Slovenci še niso v osmini finala

Na tekmi četrtega dne svetovnega odbojkarskega prvenstva so Nizozemci po preobratu s 3:2 premagali bronasto z zadnjih olimpijskih iger Argentino in ji zadali drugi poraz po tie-breaku. Evropski prvaki Italijani so vlogo favorita upravičili proti Turčiji (3:0). Slovenci so po nedeljskem porazu s Francijo tekmovanja prosti, v torek ob 20.30 se bodo udarili z Nemci. Čeprav niso imeli tekme, bi si že lahko zagotovili napredovanje, a se scenarij (poraz Ukrajine in Portorika) ni uresničil.

Na uvodni tekmi četrtega dne so Kanadčani v skupini E s 3:0 premagali Kitajsko in vknjižili prvo zmago. Slednja je na dnu brez točk, Kanada in Turčija sta zdaj pri treh, medtem ko je Italija po novi zanesljivi zmagi, tokrat s 3:0 proti Turčiji, na vrhu s šestimi in si je že zagotovila nastop med 16 najboljšimi.

Nov maraton so v skupini F odigrali Argentinci in znova ostali praznih rok. Proti Nizozemcem so vodili z 2:0, nato pa tekmecem dopustili popoln preobrat. Glavni kreator tega je bil s 30 točkami korektor Nimir Abdel-Aziz. Nizozemci so si z drugo zmago priigrali vstopnico za izločilne boje, Argentinci, ki so še drugič izgubili po tie-breaku (prvič proti Iranu), pa bodo svojo priložnost iskali v sredo proti Egiptu. Na popoldanski tekmi skupine je Iran še drugič zmagal.

V skupini A je z drugo zmago med 16 najboljših napredovala izbrana vrsta Srbije. S 3:0 je v poljskih Katovicah ugnala reprezentanco Portorika. Na vrhu lestvice ima šest točk, sledita pa Ukrajina in Tunizija s po tremi. Ukrajinci so zanesljivo s 3:0 ugnali Tunizijce. Na dnu skupine je Portoriko brez točk.

Slovenska priprava na Nemce Slovenci bodo v torek ob 20.30 igrali še z Nemci. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenski odbojkarji imajo po nedeljskem porazu z olimpijsko prvakinjo Francijo tekmovanja prost dan, že v torek pa jih čaka zadnji obračun skupinskega dela z Nemčijo.

Slovenci so trenutno drugi v svoji skupini, a tudi morebitni padec na tretje mesto ne bi bil nujno usoden, saj bi lahko napredovali kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc − na vrhu te lestvice je trenutno prav Nemčija.

Če bi v skupini A izgubila tako Portoriko kot Ukrajina, bi si Slovenci že zagotovili napredovanje, a se scenarij ni uresničil, saj so Ukrajinci zvečer ugnali Tunizijo.

Kako v izločilne boje? Vsaka reprezentanca v skupini odigra tri tekme, nato takoj sledijo izločilni boji. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine in štiri najboljše tretje reprezentance napredujejo v osmino finala, za preostalih osem pa je prvenstva po skupinskem delu konec. V osmini finala bodo reprezentance igrale glede na uvrstitev v skupinskem delu, 1. s 16., 2. s 15. ... Sistem je postavljen tako, da gostitelja v primeru preboja v osmino finala in četrtfinale ti tekmi igrata doma. Slovenci in Poljaki bodo tako v primeru napredovanja v izločilne boje – ne glede na to, s katerega mesta so napredovali – napredovali kot najvišje uvrščeni reprezentanci (1. in 2.). Gostitelja tako v primeru napredovanja v osmino finala čaka reprezentanca, ki je napredovanje ujela za rep oziroma je napredovala kot 15. ali 16.