Štalekar prvak, Berlin po preobratu razžalostil Vinčićeve

Pretekli teden se je končalo kar nekaj odbojkarskih prvenstev, v katerih so igrali tudi Slovenci in Slovenke. Srednji bloker Sašo Štalekar se je veselil naslova grškega prvaka.

Medtem ko je slovenska ženska reprezentanca že začela priprave v Kranjski Gori, moška pa se bo zbrala 9. maja v Ljubljani, so se končala tudi nekatera prvenstva po Evropi, z izjemo italijanskega, francoskega in ruskega, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V Grčiji je naslov državnega prvaka osvojil Panathinaikos, pomembno vlogo v ekipi pa je vso sezono igral srednji bloker Sašo Štalekar, ki je na zadnji tekmi končnice proti Foinikasu k zmagi prispeval šest točk, pet z napadom in eno z blokom. Žiga Štern je na drugi strani mreže za Foinikas, ki je bil na koncu tretji, dosegel 12 točk, napadal je z 58-odstotno uspešnostjo (11 točk). Olympiacos Alena Pajenka je za zaključek grškega prvenstva z 0:3 odpravil Kifisias in z osmo zmago ob dveh porazih potrdil srebrno odličje.

Z napeto finalno serijo se je pretekli konec tedna končalo nemško prvenstvo. Slovenski podajalec Dejan Vinčić - z VfB Friedrichshafnom, ki ga kot trener vodi novi selektor slovenske reprezentance Mark Lebedew, je postal že pokalni prvak, v velikem finalu tamkajšnje lige proti Berlinu pa s soigralci vodil že z 2:0 v zmagah - je sezono končal s srebrom. Berlin je serijo povsem obrnil, na odločilni peti tekmi zmagal s 3:1 v nizih in osvojil nov naslov. Ob svoji predstavi na zadnji tekmi v nemški prestolnici je Vinčić dosegel štiri točke, tri z varanjem in eno z blokom.

Friedrichshafen, za katerega igra Dejan Vinčić, kot trener pa ga vodi Mark Lebedew, je v finalu proti Berlinu vodil z 2:0 v zmagah, a nato tekmecu dopustil popoln preobrat in končal na drugem mestu. Foto: Guliverimage

Zadnjo tekmo končnice poljskega prvenstva sta v letošnji sezoni za Resovio odigrala Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, ki sta po zmagi v zlatem nizu nad Olsztynom na koncu prišla do petega mesta. Kozamernik je v statistiko vpisal 14 točk, od tega kar šest z blokom, šest jih je prispeval z napadom (55- odstotna uspešnost), dve pa s servisom. Čebulj, ki je bil na prvi medsebojni tekmi izbran za najkoristnejšega igralca, se je tokrat ustavil pri 11 točkah, devet jih je nabral z napadom (31- odstotna uspešnost), po eno pa z blokom in servisom.

Darja Eržen ima za seboj zelo uspešno sezono v dresu romunskega CSM Targovista. To je žal zaznamovala tudi poškodba gležnja, ki jo je za dlje časa oddaljila od igrišč. Na koncu se je slovenska korektorica poslovila z zmago nad Medgidio, h kateri je prispevala 15 točk (od tega kar pet asov) in se s soigralkami veselila srebra.

Eva Zatkovič je s Cannesom osvojila drugo mesto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Eva Zatkovič je v boju za naslov francoskih prvakinj s Cannesom z 2:3 nesrečno izgubila drugi polfinalni obračun z Mulhousom, tako da je sezona, v kateri je osvojila francoski pokal, zanjo končana. Zadnjo tekmo je naša odbojkarica začela v udarni zasedbi in vknjižila eno točko. V boju z obstanek med elito v francoski ligi je Cambrai Gregorja Ropreta na šestih tekmah nanizal še peto zmago. Pretekli konec tedna je doma s 3:2 odpravil vodilni Nantes Reze, naš reprezentančni podajalec pa je dosegel pet točk. Po dve je nanizal s servisom in blokom, eno z varanjem.

V italijanskem prvenstvu še poteka boj za naslov državnih prvakov, ob tem pa tudi liga šestih ekip, ki si poskušajo zagotoviti peto mesto in nastope v evropskih tekmovanjih. V njej spremljamo dva slovenska reprezentanta, Tončka Šterna in Roka Možiča, ki sta se v 4. krogu med seboj pomerila v dresih Piacenze in Verone. S 3:2 je bila uspešnejša Piacenza, Štern pa ni dobil priložnosti za igro. Možič je tokrat dosegel 15 točk, vse z napadom, v katerem je bil 38-odstoten.

V drugem delu ruskega prvenstva je Zenit iz Sankt Peterburga v kvalifikacijah dvakrat premagal ASK in potrdil uvrstitev v drugi krog oz. med najboljših šest ekip prvenstva. Slovenski kapetan Tine Urnaut v vrstah Zenita, ki se bo pomeril z Dinamom iz Leningrada in Novosibirskom, še ne igra