V živo: Slovenci uspešno prebili led, prva zmaga je v žepu

Slovenski odbojkarji so na svojem krstnem nastopu na svetovnih prvenstvih s 3:1 v nizih premagali Dominikansko republiko. Slovenci so presenetljivo izgubili prvi niz, nato pa se prebudili in po pričakovanjih prišli do zmage in prvih treh točk. Naslednja tekma Slovenije bo petek, ko jih čaka obračun z Japonsko.

Dominikanska republika : Slovenija 1:3 (22, -13, -13, -17) Dvorana Nelson Mandela Forum, gledalcev 400, sodnika: Al Naama (Katar), Chung (Hongkong).



Dominikanska republika: Tapia 1, Valdez, Contrera 10, Mieses, Lopez 12, Tolentino, Abreu 1, Caceres 7, Mercedes, Romero 6, Paulino 1, Gonzalez, Perez, Cruz 3



Slovenija: Štern, Pajenk 10, Kozamernik 10, Šket, Gasparini 17, Pavlović, Vinčić 7, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut 18, Čebulj 12.

Slovenski selektor Slobodan Kovač je proti Dominikancem začel v klasični postavi. Blokerja sta Alen Pajenk in Jan Kozamernik, podajalec je Dejan Vinčić, na korekciji Mitja Gasparini, za sprejem pa skrbijo Tine Urnaut, Klemen Čebulj in libero Jani Kovačič.

Slovenci so svoj krstni nastop med elito začeli zelo slabo. Slab sprejem, neučinkovit in anemičen napad so pripeljali do tega, da je najslabša reprezentanca na tem turnirju povedla z 1:0 v nizih. Kapetan Urnaut je dosegel šest točk, Gasparini pa v šestih poskusih v napadu le eno.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Dominikansko republiko:

Kovač kljub debaklu v prvem nizu ni menjal in verjel, da bo v drugem nizu bolje. In bilo je. Slovenci so močno pritisnili s servisom, sestavili tudi blok, steklo pa je tudi v napadu. Prednost je le naraščala, na koncu pa so drugi niz dobili s 25:13.

Podobno sliko smo spremljali tudi v tretjem nizu, ki so ga z enakim rezultatom kot drugega dobili naši fantje. Nič drugače pa ni bilo niti v četrtem in prva zgodovinska zmaga Slovenije na svetovnih prvenstvih je tukaj.

Najboljši pri Sloveniji je bil z 18 točkami Urnaut, Gasparini jih je prispeval 17, Čebulj pa 12.

Rusi pohrustali kenguruje, Francozi Kitajce

Drugi tekmovalni dan je z gladko zmago nad Kitajsko odprla Francija, aktualni evropski prvaki in prvi favoriti za končno zmago Rusi so brez izgubljenega niza premagali Avstralijo.

Branilce naslova svetovne krone izpred štirih let Poljake čaka obračun s Kubo, Brazilci se bodo "ogrevali" proti Egiptu, poslastici pa naš čakata šele ob koncu dneva.

Srbi se bodo pomerili z ZDA, Argentinci pa bodo pokazali, koliko veljajo proti Belgiji.

Kako do polfinala - pot je dolga in trnova ... Prvenstvo bo potekalo v štirih delih. V drugi del se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz vsake predtekmovalne skupine (16). Te reprezentance bodo sestavile nove štiri skupine s štirimi ekipami. Iz teh skupin bodo v tretji del (top 6) napredovale zmagovalke in najboljši dve drugouvrščeni ekipi, ki se bodo ponovno razvrstile v dve skupini po tri. Ko obračunajo med sabo, se prvi dve v skupini uvrstita v polfinale.

