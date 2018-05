Smola zaustavila najboljši Slovenki Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,00 termometer Avtor: Sportal

Foto: FIVB

Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik ne bosta nastopili na turnirjih svetovne lige v Turčiji in na Kitajskem. Naši predstavnici, ki sta skupaj zaigrali v lanski sezoni in nanizali nekaj vidnih uspehov, je zaustavila poškodba Jančarjeve.