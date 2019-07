Slovenske odbojkarice sede pete na EP v Budimpešti

Suzana Ocepek in Lena Gabršček sta slovenski reprezentanci pomagali do petega mesta na EP.

Suzana Ocepek in Lena Gabršček sta slovenski reprezentanci pomagali do petega mesta na EP. Foto: Vid Ponikvar

Slovenke so v zadnji tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta na EP še drugič premagale južne sosede, znova s 3:0, ter si tako priigrale peto mesto, kar je ponovitev dosežka z zadnjega EP pred dvema letoma. Na dosedanjih EP je Slovenija dvakrat zmagala (1999 in 2001), ima pa še eno srebrno in šest bronastih medalj.

Za bron se bosta pomerili Ukrajina in Nemčija, za zlato pa Rusija in Italija. Ta si je ne glede na razplet finala že zagotovila vozovnico za paraolimpijske igre v Tokiu, saj si je Rusija udeležbo zagotovila že na zadnjem svetovnem prvenstvu.

Slovenija je predtekmovanje na EP v Budimpešti v skupini A končala na drugem mestu, izgubila je le proti Nemčiji z 1:3, dobila pa tekmi z Madžarsko in Hrvaško, obe s 3:0.

V skupini B so nastopile Rusija, Finska, Ukrajina, Italija in Velika Britanija. Iz vsake skupine so se v četrtfinale uvrstile po štiri ekipe. Slovenija se je v četrtfinalu merila z Ukrajino, tretjo iz skupine B, in izgubila z 0:3.

V tekmah v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta je Slovenija najprej premagala Finsko s 3:1, potem pa še Veliko Britanijo in Madžarsko, obe s 3:0.

Slovenske barve v Budimpešti so branile Lena Gabršček, Jana Ferjan, Danica Gošnak, Mira Jakin, Klara Vrabič, Suzana Ocepek, Tia Vrhovnik in Senta Jeler, trener pa je bil Simon Božič.

Letošnje evropsko prvenstvo je bilo tudi kvalifikacijsko sito za paraolimpijske igre v Tokiu 2020. Slovenke bodo priložnost za nastop na igrah morale tako iskati na dodatnem kvalifikacijskem turnirju spomladi 2020.

Preberite še: