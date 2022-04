Slovenske odbojkarice sede gostiteljice zlate lige narodov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo do konca tedna nastopala na domačem tekmovanju v prvi izvedbi zlate lige narodov, ki jo bo do nedelje gostil Šempeter v Savinjski dolini. Foto: ParaVolley Europe

Že danes Slovenke čakata dve tekmi, najprej s Poljsko, zvečer pa še z Nemčijo. Nato bodo igrale še dve tekmi, čakata pa jih še tekmi z Italijankami v soboto in Madžarkami v nedeljo.

Slovenke so na zadnjem velikem tekmovanju dosegle četrto mesto na lanskem EP v Turčiji. Nastope v zlati ligi bi morali v ekipi imeti kot priprave za majsko SP na Kitajskem, ki pa je prestavljeno na jesen. To pa po eni strani Slovenkam in selektorju Simonu Božiču tudi ustreza, saj bo tako imel na voljo več časa za uigravanje spremenjene zasedbe, v kakršni Slovenija doslej še ni tekmovala.

"Vedno merimo visoko. V taki postavi, kot bomo sedaj, še nismo igrali. Na zadnjem evropskem prvenstvu v Turčiji smo imeli precej težav. Za danes lahko rečem, da dobro treniramo, ne vem pa točno, kam sodimo. Zagotovo pa v evropski vrh ali zelo blizu njega," je dejal selektor Božič pred začetkom turnirja.

Prvo veliko tekmovanje na domačem terenu po 2015

Tekmovanje zlate lige je za žensko vrsto prvo veliko tekmovanje na domačem terenu po EP 2015 v Podčetrtku.

Slovenija bo na tem turnirju nastopila v postavi Lena Gabršček, Tija Vrhovnik, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Danica Gošnak, Mira Jakin, Senta Jeler, Jana Ferjan in Valentina Brik. Slednja se bo prvič predstavila v dresu Slovenije, leta 2012 je z Ukrajino osvojila bron na paraolimpijskih igrah v Londonu.